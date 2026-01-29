前內蒙古書記孫紹騁落馬 卸任4個月涉嫌嚴重違紀違法
更新時間：18:19 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:19 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:19 2026-01-29 HKT
官方公布，十四屆全國人大社會建設委員會副主任委員孫紹騁涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
孫紹騁是第十九屆、二十屆中央委員，此前擔任內蒙古自治區黨委書記。
孫紹騁出生於1960年7月，山東海陽人，曾任民政部副部長、山東省副省長，山西省委常委、統戰部長，山西省委常委、副省長，民政部副部長、黨組副書記等職。
2017年，孫紹騁任國土資源部黨組書記、副部長，2018年3月任退役軍人事務部部長、黨組書記。2022年4月，他出任內蒙古自治區黨委書記。
去年9月，時任廣東省省長王偉中接替孫紹騁，擔任內蒙古自治區黨委書記。
最Hit
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
2026-01-28 17:10 HKT
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
2026-01-28 19:30 HKT
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT