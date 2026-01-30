Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惡意打賞︱觀眾上台送「牛蛙頸鍊」 婺劇女演員嚇到面容扭曲︱有片

觀眾認同表演者的演出或才藝，或會作打賞或送上禮物。近日內地網絡熱傳一段影片，婺劇演員表演中與觀眾互動，期間有觀眾竟將兩串牛蛙掛在演員身上。影片引關注及爭議，有人批評行為是對表演者的不尊重。

婺劇是主要流行於浙江金華、衢州、麗水一帶的古老地方戲曲，俗稱「金華戲」，擁有約400多年歷史。

據網上影片所見，該婺劇劇團到村表演，演出結束後演員在台前討彩，有人將現金插入演員的頭飾上。突然間，有兩名男子拿着兩串牛蛙掛在演員的頸上。由於事情來得太突然，雖然有觀眾哄笑，兩名演員卻被嚇得手足無措，表現出痛苦表情。

男演員立刻拿下牛蛙，女演員因太害怕連眼睛都不敢睜開，最後還是在他人幫助下才拿下牛蛙。

劇團負責人：已吃掉牛蛙

影片後來在網上熱傳，劇團負責人表示，打賞演員是對他們演出的認可和肯定，在村裡很多觀眾都會用錢或者雞鴨打賞，但牛蛙確實是第一次，不過無傷大雅，這些牛蛙已經被食用了。

有人提出，將牛蛙作打賞，實是捉弄行為，不是尊重，而是冒犯。網上亦有無數網民提出批評：
用戶7517641463：惡心，不尊敬別人
網暴屬於違法行為：低俗！惡趣味！
Wang耶啵70308：純屬不尊重人
甜茶小姐姐- ：就是惡意打賞
不變的源：真心疼這兩位演員。

