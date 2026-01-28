虎出沒注意︱吉林東北虎入村 家犬被叼走食剩白骨︱有片

日本今年熊出沒事件大增，引起民眾恐慌。中國的北方，則有東北虎出沒居民區，吉林便有CCTV拍到日前有一隻東北虎走入村內四圍走，在周邊雪地留下大量虎腳印，更有家犬被虎口叼走，吃得只剩下一副白骨。

《瀟湘晨報》及網上影片顯示，吉林琿春市春化鎮官道溝村13日凌晨，有一隻老虎闖入，在村內不斷穿梭，部份居民飼養的狗隻不斷吠叫示警及驅趕。

有該村村民在網上表示，其飼養的家犬被老虎叼走，自己及村民發現後，沿著老虎在雪地留下的腳印搜索，最後只找回愛犬的骨頭和殘肉毛皮。



相關新聞：日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡 內臟被啃食掏空

官道溝村有村民也證實老虎入村事件，透露過去也曾偶爾發生，目前不知偷狗食的老虎蹤跡。轄區派出所的工作人員則拒絕談論事件，只提醒居民及遊客注意安全。

報道指，春化鎮政府工作人員稱將了解事件，「冬天山裏食物少，老虎等野生動物就下山找吃的，而且官道溝村靠近虎豹公園中心區，這片區域保護得比較好，虎豹相對來說要多一些，偶爾會有野生動物比如老虎出現在道路邊。」

工作人員表示，「如果老虎抓了狗或者其他牲畜，政府也有正常程序賠付，不會讓老百姓吃虧。」