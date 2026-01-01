日本熊出沒｜東京郊區男子遭猛獸襲擊亡  內臟被啃食掏空

日本東京郊區發生恐怖命案。周二（30日）下午，警方接獲民眾報案，指在奧多摩町一條山徑發現一具男性遺體，死狀極其恐怖。死者腹部殘留明顯咬痕，部分內臟更不翼而飛，疑曾遭兇猛野獸啃食。警視廳今日（31日）已派員上山運走遺體，並呼籲前往當地的行山客及居民務必注意安全。

案發於東京奧多摩町的小川谷林道。據日本媒體報導，有登山人士在周二發現屍體後驚魂未定報警，甚至在報案時驚呼：「有人受傷了！他被動物吃掉了，內臟都不見了！」警視廳山岳救援隊隨即展開行動，並於今日在現場尋獲該具男屍。現場消息指，屍體腹部損毀嚴重，呈現被掠食者啃咬後的殘缺狀態。

青梅警署表示，由於死者身上未有發現身分證明文件，目前其年齡及身分仍屬未知。警方暫未能確定施襲的是何種動物，正加緊調查死者是生前遭襲擊致死，還是死後才被動物啃食。

據悉，案發現場位於距離JR奧多摩站約9公里的深山，該區雖然是行山勝地，但亦是野生動物頻繁出沒的區域，過去曾多次接獲熊隻及氈鹿的目擊報告。青梅警署已透過手機應用程式向附近民眾發出預警，提醒公眾在身分未明及兇獸未捕獲前，盡量避免前往偏僻山徑。