Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尼帕病毒︱武漢病毒研究所：發現有效抑制藥物

即時中國
更新時間：15:33 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:33 2026-01-27 HKT

印度爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情。由於病毒死亡率高達75%，加上尚未有藥物可治，故各國都擔心疫情會否出進一步擴敵。中國科學院武漢病毒研究所周二（26日）消息，武漢病毒所肖庚富/張磊砢、單超團隊合作發現口服核苷藥物VV116對尼帕病毒的高效抑制活性。

相關新聞：尼帕病毒︱自然宿主蝙蝠兩大傳播途徑 污染椰棗樹或經豬隻散播

中國科學院武漢病毒研究所肖庚富/張磊砢研究員團隊、單超研究員團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士在國際期刊《Emerging Microbes & Infections》上發表題為「The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection」的研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性。

蝙蝠是尼帕病毒自然宿主。法新社
蝙蝠是尼帕病毒自然宿主。法新社

VV116（氫溴酸氘瑞米德韋片）是一種新型口服核苷類抗病毒藥物，已先後在烏茲別克斯坦和中國獲批上市用於新冠肺炎的治療。研究發現，作為一種靶向病毒RNA依賴性RNA聚合酶（RdRp）的前藥，體外實驗中VV116和其代謝活性分子均展示了對尼帕病毒（包括馬來西亞株NiV-M和孟加拉株NiV-B）的顯著抑制活性。在金黃地鼠致死劑量感染模型中，VV116以400毫克每千克體重的口服給藥劑量下，能將實驗動物的存活率提高至66.7%，且顯著降低感染靶器官肺、脾和腦中的病毒載量。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
6小時前
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
02:20
曾國衞被免去政制及內地事務局局長職務
政情
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
曾國衞免職｜任內兩場立法會選舉錄逾3成投票率 被美國制裁稱「一點感覺也沒有」
政情
6小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
5小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
銅鑼灣Mr. Steak自助餐優惠加碼！成人買一送一低至$280/位+長者半價嘆回本海鮮盛宴
飲食
19小時前