尼帕病毒︱武漢病毒研究所：發現有效抑制藥物

印度爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情。由於病毒死亡率高達75%，加上尚未有藥物可治，故各國都擔心疫情會否出進一步擴敵。中國科學院武漢病毒研究所周二（26日）消息，武漢病毒所肖庚富/張磊砢、單超團隊合作發現口服核苷藥物VV116對尼帕病毒的高效抑制活性。

中國科學院武漢病毒研究所肖庚富/張磊砢研究員團隊、單超研究員團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士在國際期刊《Emerging Microbes & Infections》上發表題為「The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection」的研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性。

蝙蝠是尼帕病毒自然宿主。法新社

VV116（氫溴酸氘瑞米德韋片）是一種新型口服核苷類抗病毒藥物，已先後在烏茲別克斯坦和中國獲批上市用於新冠肺炎的治療。研究發現，作為一種靶向病毒RNA依賴性RNA聚合酶（RdRp）的前藥，體外實驗中VV116和其代謝活性分子均展示了對尼帕病毒（包括馬來西亞株NiV-M和孟加拉株NiV-B）的顯著抑制活性。在金黃地鼠致死劑量感染模型中，VV116以400毫克每千克體重的口服給藥劑量下，能將實驗動物的存活率提高至66.7%，且顯著降低感染靶器官肺、脾和腦中的病毒載量。

