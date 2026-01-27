Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南女月做7次新娘 姊妹呃12男禮金¥488萬

河南有姊妹花聯手以結婚為由，騙取12名農村男子彩禮，得手後便消失，5年間有12人受騙，涉款488萬。更離譜的是，「新娘子」最旺時，一個月嫁了七次。去年，兩姊妹被判刑15年半及11年半。

姊助製單身陷阱騙婚

紅星新聞報道，河南一名原姓趙的女子，以馮姓身份四出以「相親結婚」名義，向心急娶老婆的農村青年埋手，以結婚為餌，向不同受害人索要「結婚聘禮」、「買三金」等。

相對城市，農村青年較難找結婚對象，令騙徒有機可乘。示意圖。新華社
馮女在拿到彩金、三金後，便立即消失，轉換地方再找新對象。

馮女的胞姊趙女，則在騙局中以「未來大姨」身份，向不同的受害人證實馮女是單身未嫁，並負責收貨和保管詐騙款，試圖誘導男方多給聘金。

案情指，馮、趙兩姊妹五年之間，用這方法騙了12人，獲利488萬，最瘋狂時馮女一個月嫁了七次。

事件直至2025年1月，馮女其中一名丈夫張先生，因無法聯絡「老婆」，警方接報調查後揭發罪成。

河南法院11月，以欺詐、重婚等罪，判馮女有期徒刑15年6個月，併處罰金；以詐欺罪判處被告人趙女有期徒刑11年6個月，併處罰金。

 

