世紀大騙婚︱租別墅僱演員扮父母 女詐騙犯斂財囚4年半

懷孕是假的，陪嫁的存款和金條是假的，連岳父都是找人演的……湖北男子申先生慘遭「史詩級騙婚」，湖北隨州曾都區法院近日一審判決，假新娘尹霞犯詐騙罪獲刑4年半，追繳其違法所得89140元（人民幣，下同）。申先生受訪表示，判決結果低於預期，考慮申請抗訴；尹霞則認為判決刑期過重，也將上訴。

相關新聞：世紀大騙婚︱26歲湖北男娶老婆悲劇 嫁妝、懷孕報告、外家親戚全是假

偽造B超「奉子成婚」

《新京報》引述判決書稱，被告人尹霞通過互聯網結識多名男性發展為戀愛關係，並捏造富家女形象，線下見面後馬上發生性關係，後以懷孕為由索取打胎費用。

今年26歲的申先生是湖北隨州人。起訴書稱，2022年，尹霞與申先生通過短視頻平台相識戀愛，並發生性關係。其後，尹霞購買虛假懷孕B超單發給申先生。2024年5月，兩人在隨州「奉子成婚」辦酒席，女方「老丈人」、「大舅哥」參加。申先生父母給了尹霞14.8萬元彩禮（禮金），尹霞則陪嫁「46萬元存款單」、「100克金條」以及「一輛平治車」。

然而，這不過是一場騙局。不僅尹霞陪嫁的金條、銀行存單均為造假，平治車是從租車行出租，就連來參加婚禮的「老丈人」竟然也是請來的短劇演員，所謂的「大舅哥」真實身份是一名情感主播。