老戲骨新業務？ 社媒現大量「假扮父母」服務 律師警告或涉法律風險

近日，為滿足特定社交、情感或生活場景需求，內地各社交媒體上出現大量「扮演父母」的廣告帖子。律師認為行為雖然不違法，但違背公序良俗，而演員若參與行騙行為謀取利益，則構成犯罪。

戀愛對象見「演員家長」

《瀟湘晨報》報道，「臨時演員扮演父母」已經逐漸形成一個行業，不少個人帳號甚至經紀公司都表示可以配合線下演戲，宣稱演員演技精湛，值得信賴。有一名經紀人發帖稱，「北京假扮父母的生活演員，見對象穩過倪大紅（內地知名演員，其中著名角色為劇集《都挺好》女主角的爸爸蘇大強）」。

「父母演員」的熱門需求包括見男女朋友的父母、假裝親密家人、以及各種社交場合。客戶反饋稱演員用「有溫度的演技」解決社交狀況，甚至有客戶的媽媽誇讚演員態度好、性格好。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，這行為不直接構成犯罪，但也有機會涉及民事責任：例如某人找演員假扮父母，後與戀愛對象結婚，若兩人日後離婚，此行為有機會被考慮為「過錯」，或影響財產分割和孩子撫養權歸屬。而如果情況涉及詐騙，加上演員本來知情，將會被追究刑事責任。