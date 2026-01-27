中國觀察：張又俠「通美」？ 外媒驚悚報道

國防部24日公告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，立案調查。消息震驚海內外，這意味着7人組成的中央軍事委員會有5人落馬，可謂翻遍二十四史未見。

美國《華爾街日報》報道，在公布兩人落馬之前，官方舉行了一場內部簡報，稱張又俠罪狀包括涉嫌向美國洩露中國核武器的核心技術資料，部分證據來自落馬的原中國核工業集團總經理顧軍，以及受賄拔擢前國防部長李尚福等。

軍委副主席張又俠落馬。

李尚福是張又俠裝備系統舊部，並接替他擔任軍委裝備發展部部長，獲舉薦擔任國防部長不足為奇。不過，對於這位解放軍第二號人物向美國洩露核武技術之說，卻有不少質疑聲音。

張又俠本身是中共紅二代，兩屆政治局委員、軍委副主席，享盡榮華富貴，為何要這樣做？美國智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）在X平台指出，對於一位身經百戰的將軍來說，背叛過去幾十年賦予他生命意義的一切，這並非不可能，但極其困難。如果屬實，那麼美國情報機構的工作簡直令人難以置信。

「故事的其他部分也很精彩！但最聳人聽聞的細節與北京金融圈流傳的傳聞相符。這些人說的或許沒錯，但也可能是在編造精彩的故事。」牛犇暗示這可能是以訛傳訛。時評人鄧聿文也針對報道語帶嘲諷寫道，「有關張又俠被捕的原因越來越驚悚」、「你把它當作小說讀讀就可以」。

美媒這一消息來源，據說是「熟悉高層簡報的人」。如果確實有簡報會，參加者肯定是省部級或軍級以上高級幹部，如今北京強化政治紀律，這麼快就將消息洩露給外國記者，可能性有多大呢？

