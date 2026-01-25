惡意退貨︱無品買家遭拒即詛咒商家「孩子落地獄」 身份曝光失工作
更新時間：18:35 2026-01-25 HKT
發佈時間：18:35 2026-01-25 HKT
山東有融媒體中心職員，網購童裝後把已髒的衣服惡意退貨，被商家拒絕後咀咒對方「關門大吉」、「孩子下地獄」等，商家受辱後在網上哭訴，引發網民憤怒。事件失控發控後，被揭發職業身份的買家公開道歉，其任職的融媒體亦發聲明，指已與對方解約。
孩子被咒「下地獄」
網店「牙牙子童裝鋪」24日發短片維權，女店主哭訴山東濱州惠民縣網民「坡上小仙女」（即王馨）先後購買兩件不同尺碼童裝，將穿髒的90碼童裝冒充110碼新品申請退貨，遭拒後連續6次申請退款，並不斷辱罵商家「關門大吉」、「狗狗也懂打字」、「孩子下地獄」、「趕快投胎」等。
商家不甘對方惡意退款，白嫖之外還咒罵他人，情緒崩潰下拍片大控訴。
輿情發酵職業被揭
短片一出，引起網民巨大反彈，紛紛指責王馨惡意退款，「當媽的人心腸怎可這麼壞」，有網民更發現，王馨應是在山東濱州惠民縣融媒體中心的記者。
由於民情迅速發酵，王馨24日晚連發兩短片公開道歉，並透露已與任職單位解除合約。
山東濱州惠民縣融媒體中心25日發聲明，指24日關注到事件，經調查商家與中心人員王馨爭執屬實，王馨亦於同日拍片向商家道歉。王馨已主動提出離職，中心即日已與對方解除勞務關係。
