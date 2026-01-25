Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

惡意退貨︱無品買家遭拒即詛咒商家「孩子落地獄」 身份曝光失工作

即時中國
更新時間：18:35 2026-01-25 HKT
發佈時間：18:35 2026-01-25 HKT

山東有融媒體中心職員，網購童裝後把已髒的衣服惡意退貨，被商家拒絕後咀咒對方「關門大吉」、「孩子下地獄」等，商家受辱後在網上哭訴，引發網民憤怒。事件失控發控後，被揭發職業身份的買家公開道歉，其任職的融媒體亦發聲明，指已與對方解約。

孩子被咒「下地獄」

網店「牙牙子童裝鋪」24日發短片維權，女店主哭訴山東濱州惠民縣網民「坡上小仙女」（即王馨）先後購買兩件不同尺碼童裝，將穿髒的90碼童裝冒充110碼新品申請退貨，遭拒後連續6次申請退款，並不斷辱罵商家「關門大吉」、「狗狗也懂打字」、「孩子下地獄」、「趕快投胎」等。

相關新聞：家長帶頭白嫖︱40套表演服退回28套剪牌污糟衫 福建某小學：願意回購

商家不甘對方惡意退款，白嫖之外還咒罵他人，情緒崩潰下拍片大控訴。

輿情發酵職業被揭

短片一出，引起網民巨大反彈，紛紛指責王馨惡意退款，「當媽的人心腸怎可這麼壞」，有網民更發現，王馨應是在山東濱州惠民縣融媒體中心的記者。

由於民情迅速發酵，王馨24日晚連發兩短片公開道歉，並透露已與任職單位解除合約。

山東濱州惠民縣融媒體中心25日發聲明，指24日關注到事件，經調查商家與中心人員王馨爭執屬實，王馨亦於同日拍片向商家道歉。王馨已主動提出離職，中心即日已與對方解除勞務關係。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
10小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
23小時前
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
3小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
12小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
1小時前
尼帕病毒暫時無藥可治。法新社
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
17小時前
英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分。路透社
英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分
足球世界
6小時前