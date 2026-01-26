破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為

北方多省正下大雪。安徽有女子看到網上傳聞，指熱開水為被雪蓋的汽車除冰，會令擋風玻璃（大銀幕）瞬間爆裂，於是科學精神發作，燒了一壺滾水到停車場做實驗。由於女子直言不捨得拿自己的車來驗證，於是隨便把滾水倒到他人的車上，自私行為被全網罵翻。

稱隨便找他人汽車做實驗

據快科技、大眾網等報道，涉事女子21日放出短片到朋友圈，IP地址為安徽。片中女子表示，她因在短片平台看到，如把熱開水倒到被厚雪覆蓋的汽車「大銀幕」上，會令玻璃炸開。

好奇之下，女子也燒了開水到停車場做實驗，把滾水淋在泊在路邊，積雪達7、8厘米厚的紅色汽車的車頭上，積雪隨熱水淋下紛紛融化滑開。當女子準備說熱水不會令玻璃爆裂時，紅色汽車的擋風玻璃隨即發出一聲清脆聲音，疑是玻璃爆裂造成。

網民紛紛笑女子「人傻錢多」，冒險做這實驗，隨時要付上不菲維修費，但當有人問她「你澆誰家的車？」，女子竟直承「樓下隨便找的車」、「這樣我只要花錢就解決了，自己的車又心疼錢又心疼車」。

捱批後辯稱車屬妹妹

自私的答案，令網民憤怒，紛紛指責女子又蠢又壞」，「一點不內耗啊，你倒是澆自家的啊」，「抓她」，「為了流量，沒底線了」，「這小車車主太倒楣」，「你行為不違法嗎？」。



引發眾怒後，涉事女子即澄清，指被她滾熱水的車輛是其妹妹所有，並非無辜路人，但網民仍拒絕原諒。女子已關閉其賬號及將原短片刪去。

湖南萬和聯合律師事務所律師李健表示，若女子行為造成了他人車輛損壞，依法應當承擔賠償責任，情況嚴重的還可能面臨被治安管理處罰。

報道解釋，嚴寒中車頭玻璃溫度可能低至-20℃，與100℃的熱開水，溫差達120℃，遠遠超過玻璃40-50℃的承受極限，必然會造成炸裂或隱性損傷。

報道指，要安全除冰，應該採用汽車暖風機、噴霧除冰雪劑或手動刮冰。