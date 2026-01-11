成都地鐵1人1座杜絕自私鬼 網民勁讚建議全國擴廣

內地不時出現地鐵乘客爭執，多數涉及硬擠入坐滿的座位、一人霸數座睡覺或放腳、叉開大腿坐等等。四川成都近日有部份地鐵線路，推出1人1座新設計，獲網民大讚，認為可以杜絕上述不文明行為，希望可全國推廣。

杜絕橫躺、劈叉坐等行為

綜合內媒報道，成都地鐵18、19號線等長距離線路，近日安裝了新設計的座位，在網上走紅。該款新座位，一改地鐵車廂一行相通有5或六個座位的設計，而是採用「1人1座」模式，座位兩旁裝有扶手，令相鄰座位也有物理分隔。

網民紛紛大讚1人1座，認為可以有效杜絕許多不文明行為，包括擘大脾坐、橫躺佔座、硬擠入已經坐滿的座位等等，希望能全國推廣。

成都地鐵客服工作人員回應稱，目前成都地鐵配備扶手座椅的線路主要是18號線、19號線等新開通的長距離線路及機場線路，這類線路的客流量比核心通勤線路小，車廂空間條件也更為適合。

該人員又感謝網民要求全面推廣的呼聲，但表示新規劃建設的線路會根據線路定位和客流情況，採用扶手座椅或防滑凹槽式座椅，例如剛開通的9號線、27號線就配備了防滑凹槽座椅，但暫未設定扶手座椅。而老線路受現有車廂空間和大客流通勤需求限制，難以進行座椅改造。