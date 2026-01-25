「洗浴+」︱青年潮興約澡療癒情緒 一站式浴場全國訂單增3成

近期「朋友圈」裡曬「泡湯打卡」的人變多了，周末的社交安排，除了傳統的「約飯」、「約酒」外，「約澡」正成為年輕一代的新寵。在剛過去的2025年，原本已經式微的洗浴行業意外獲得前所未有的關注度，全國洗浴服務交易定單量同比增長逾30%，18至35歲的年輕用家佔比高達58%。洗浴不再止是清潔，也不再是中老年男性的不正經嗜好，而是一種親子、休閑、情緒療癒的新方式。

▍中國組 ▍

「節假日根本忙不過來。」在吉林長春一間洗浴中心工作的尉先生對「紅星新聞」表示。尉先生供職的洗浴中心，有溫泉、汗蒸、住宿，2025年又開了自助火鍋，吸引不少家庭客群。再疊加近年滑雪運動的興起，也有年輕人在滑完雪後，選擇來此泡溫泉。

調查：逾兩成消費者為解壓放鬆

源自東北的洗浴業近年開始式微，尤其是疫情期間更幾近關門大吉。不過，這個傳統行業經過重新包裝後，去年浴火重生。大量南方遊客湧入北方洗浴中心體驗搓澡服務，該現象被網友戲稱為「南泥北運」，「澡堂文化」也由北方轉移到南方，成為全國各地年輕人新的聚會休閒新據點。

在40度的溫泉裡放空、在汗蒸房裡發呆，對越來越多的都市人而言，洗澡不止是清潔，而是一種「情緒療癒」。有調查顯示，22%的消費者選擇洗浴中心是為了「解壓放鬆」，17%希望體驗深夜小憩，16%追求養生療癒。

自助餐電競區K歌房大受歡迎

因應新的需求，洗浴業衍生出不同消費場景。全國各地湧現「洗浴+」模式，將洗浴中心打造為一站式綜合休閒場所，「洗浴+自助餐」「洗浴+暢玩」「洗浴＋親子」「洗浴＋公司團建」已成行業標配。與此同時，配備電競區、K歌房、劇本殺等設施的洗浴中心，定單量增長顯著。用戶群體中，18至35歲年輕用戶佔比已達58%。

2030年行業規模料破2000億元

《經濟觀察報》引述北京洗浴中心九號溫泉生活館總經理李世秋說，去年是近6年以來營收規模最高的一年。上海漾系列湯泉館創始人王開靖也說，去年是營收最高的一年。他的兩間店一間在浦東陸家嘴，定位高端客群；另一間在浦西普陀，主打家庭客群。

美團數據估算，2025年全國洗浴行業規模突破1100億元（人民幣，下同）。另據中研普華產業研究院發布的報告，預計2030年洗浴行業市場規模將跨越2000億元大關。

浙江大學城市學院副教授林先平認為，洗浴行業將向以下幾方面發展，一是針對年輕群體的沉浸式主題浴場（如國風、電競主題），二是社區型健康養生館，三是與醫療康養結合的水療中心。