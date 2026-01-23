NVIDIA黃仁勳2026年首訪華 與員工對話未提及H200晶片

輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳據悉再到訪華。騰訊新聞科技頻道官方賬號「騰訊科技」報道，今日 （23日），黃仁勳首站到訪輝達位於上海的新辦公室，與員工見面並回答員工關注的問題，同時亦回顧公司2025年主要事件。



一名知情人事透露，雙方答問主要聚焦在2026年重點芯片相關的話題，但卻未有涉及H200的問題。

輝達H200晶片已獲美國允許輸華，有指，黃仁勳今次訪華其中一個目的就是為公司開拓人工智能晶片的關鍵市場。

另外，黃仁勳亦會參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。