Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NVIDIA黃仁勳2026年首訪華 與員工對話未提及H200晶片

即時中國
更新時間：20:29 2026-01-23 HKT
發佈時間：20:30 2026-01-23 HKT

輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳據悉再到訪華。騰訊新聞科技頻道官方賬號「騰訊科技」報道，今日 （23日），黃仁勳首站到訪輝達位於上海的新辦公室，與員工見面並回答員工關注的問題，同時亦回顧公司2025年主要事件。

一名知情人事透露，雙方答問主要聚焦在2026年重點芯片相關的話題，但卻未有涉及H200的問題。

輝達H200晶片已獲美國允許輸華，有指，黃仁勳今次訪華其中一個目的就是為公司開拓人工智能晶片的關鍵市場。

另外，黃仁勳亦會參加上海、北京和深圳分公司的新年晚會以及供應商答謝會。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
王浩信陳自瑤罕見夫妻同心 13歲女兒戀情曝光誓追究到底：考慮採法律行動
01:29
王浩信陳自瑤罕見夫妻同心 13歲女兒戀情曝光誓追究到底：考慮採法律行動
影視圈
9小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
陳百祥開猛火力狂寸鄧兆尊：佢老竇叻啫  列3點證雙方級數有別  指買樓買法拉利不看價錢
陳百祥開猛火力狂寸鄧兆尊：佢老竇叻啫  列3點證雙方級數有別  指買樓買法拉利不看價錢
影視圈
4小時前
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選 兩類人才有望上位？
政情
12小時前