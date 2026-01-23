羅湖口岸︱男子北上持「有料」舊膠袋 X光機建功查2.5公斤魚翅︱有片
更新時間：16:05 2026-01-23 HKT
發佈時間：16:05 2026-01-23 HKT
發佈時間：16:05 2026-01-23 HKT
羅湖海關有入境男子，攜帶的膠帶內被X光機發現異常影像，經檢查，男子走私查出2.5公斤瀕危鐮狀真鯊魚翅。
海關發布消息，近日，羅湖海關關員在對入境旅客進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，其攜帶物品的機檢圖像異常，海關關員隨即對其進行攔截檢查。
經進一步檢查，海關關員在該旅客手持的白色膠袋內查獲大量絲狀金黃色魚翅製品。
後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，上述魚翅為鐮狀真鯊製品。鐮狀真鯊屬於《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ中列明物種。據有關規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止攜帶瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。
