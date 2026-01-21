福田口岸︱輪椅客北上過關加速變「車手」 被揭改裝電池位藏86部舊電話︱有片
更新時間：15:10 2026-01-21 HKT
發佈時間：15:10 2026-01-21 HKT
有殘障人士近日利用電動輪椅偷運大批舊手機，在福田口岸北上時被揭發。
據中國海關總署微博「海關發布」通報，皇崗海關關員在福田口岸對進境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名未向海關申報的乘坐電動輪椅的男旅客，經過海關查驗台時，突然加速試圖快速駛離，且輪椅車身微微顛簸，顯得動力異常，海關關員遂對其進行攔截檢查。
輪椅僅有一片薄電池
海關關員檢查發現，該輪椅的電池盒螺絲有鬆動及拆卸的痕跡。拆開電池盒後，發現內部僅有一片薄電池，其餘空間裝滿用透明塑料袋包裝的86部舊手機。
