馬年生肖茅台印錯字 市場：或有收藏潛力
更新時間：10:23 2026-01-23 HKT
發佈時間：10:23 2026-01-23 HKT
發佈時間：10:23 2026-01-23 HKT
近日有網友發現，貴州茅台旗下一款馬年生肖酒包裝盒上有錯別字，二十八星宿中的「昴」被誤寫為「昂」。前日深夜茅台發文確認是印刷錯誤，稱已聯繫供應鏈員工加班修改，已收到貨的消費者可就近前往當地茅台自營店更換。
據悉這款引發爭議的馬年茅台酒以「星象守護．龍馬精神」為核心創意，此次出錯的「昴」星宿是西方白虎七宿之一。「i茅台」官方公眾號發布致歉聲明稱，53%vol 500ml貴州茅台酒（丙午馬年）經典版的包裝盒側面星宿圖上，確實把「昴」字印成了「昂」。
相關新聞：飛天茅台︱上海蠱惑侍應換走3瓶貴白酒 物主靠「神之手」揭發
除道歉外，官方還在回應中展現幽默，「腦洞大開」地提議設計一個模具，讓消費者自己把這一「」補上去，以此作為品牌與消費者的「共創」紀念。 有網友認為，在收藏界「錯版」往往意味着獨特的價值，這反而增加了產品的稀缺性和話題度，或許會成未來升值的催化劑。
最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT