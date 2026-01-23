Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年生肖茅台印錯字 市場：或有收藏潛力

即時中國
更新時間：10:23 2026-01-23 HKT
發佈時間：10:23 2026-01-23 HKT

近日有網友發現，貴州茅台旗下一款馬年生肖酒包裝盒上有錯別字，二十八星宿中的「昴」被誤寫為「昂」。前日深夜茅台發文確認是印刷錯誤，稱已聯繫供應鏈員工加班修改，已收到貨的消費者可就近前往當地茅台自營店更換。

馬年生肖茅台印錯字，市場認為或有收藏潛力。小紅書
據悉這款引發爭議的馬年茅台酒以「星象守護．龍馬精神」為核心創意，此次出錯的「昴」星宿是西方白虎七宿之一。「i茅台」官方公眾號發布致歉聲明稱，53%vol 500ml貴州茅台酒（丙午馬年）經典版的包裝盒側面星宿圖上，確實把「昴」字印成了「昂」。

相關新聞：飛天茅台︱上海蠱惑侍應換走3瓶貴白酒 物主靠「神之手」揭發

除道歉外，官方還在回應中展現幽默，「腦洞大開」地提議設計一個模具，讓消費者自己把這一「」補上去，以此作為品牌與消費者的「共創」紀念。 有網友認為，在收藏界「錯版」往往意味着獨特的價值，這反而增加了產品的稀缺性和話題度，或許會成未來升值的催化劑。

 

