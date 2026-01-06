飛天茅台︱上海蠱惑侍應換走3瓶貴白酒 物主靠「神之手」揭發

飛天茅台雖然在消費下行下，售價已較去年初大跌逾3成，但始終是貴價白酒中的名牌，上海有飯店職員，早前被揭發偷偷將客人帶來的3瓶飛天茅台以假調包。而物主識破職員蠱惑，居然是憑「神之手」發現假酒溫度有異。

一摸瓶身發現溫度有差異

據「新聞坊」報道，王先生日前在上海閔行區宴請親朋，自帶3瓶飛天茅台到飯店準備享用。



相關新聞：飛天茅台線上掀搶購潮 春節前每日限買6瓶

不過，在開席時，細心的王先生發現桌上的茅台有異，好像並非原物，王先生先用手觸及酒瓶，便感覺瓶子的溫度有差異，於是進一步仔細檢查茅台的生產日期、批次等資料，確認不是自己帶來的正品。

報警後，警方在現場調查及對比閉路電視影片後，鎖定疑犯是嚴姓的女待應。

嚴女在警方盤問下，承認是她以假調包。她稱，案發時趁人不備，將三瓶真茅台轉移到酒水車，隨後藉口離開至隔壁備菜間，取出提前藏好的三瓶假酒，偷龍轉鳳，然後把真酒用衣服遮掩，運出飯店，放入泊在店外的「電雞」內。



相關新聞：飛天茅台跌至1780元 年內跌幅近20%

據嚴某交代，她網購的假茅台，每瓶只要兩三百元。

目前，嚴某因涉嫌盜竊罪已被閔行警方依法採取刑事強制措施。

內地消費下行影響下，一向身價不菲的茅台也放下身段，53度飛天茅台每瓶售價由去年1月的約2220人民幣，不斷下調。至1月1日在官方線上平台開售時，每瓶只售1499元，跌幅超過三成。不過，線上開售後連續4日出現「秒空」搶購潮，平台已採限購措施，在春節前每人每日只可買6瓶。