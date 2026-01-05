Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飛天茅台線上掀搶購潮 春節前每日限買6瓶

即時中國
更新時間：09:20 2026-01-05 HKT
發佈時間：09:20 2026-01-05 HKT

貴州茅台線上銷售平台「i茅台」1日起開售53度500ml平價飛天茅台，每瓶1499元（人民幣，下同），一開賣就遭瘋搶，連續4天上線即「秒空」。貴州茅台酒股份有限公司宣布，昨日起至春節前，飛天茅台每人每日限購從12瓶「腰斬」至6瓶。

每瓶批發價跌破1499元

不過，多個報價平台數據顯示，昨日飛天茅台批發價再次跌破1499元/瓶，比一周前累計下跌約100元。業內認為，「i茅台」放貨基本被市場真實需求所消化，能夠有效提高茅台收入，但對行業長期影響還需觀望。

相關新聞：飛天茅台｜1499元平價開售 上線遭瘋搶秒空

去年初飛天茅台批發價還在每瓶約2320元，而到年底一度跌至1499元，跌逾3成，顯示茅台面臨困境。

「小茅i茅台」微信公眾號消息，飛天茅台酒上線第3天，超10萬名用戶購買到心儀產品。為滿足更多用戶需求，昨起至春節前，每人每日可購買的飛天53度500ml貴州茅台酒最大數量調整為6瓶。

 
 

