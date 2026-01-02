飛天茅台｜1499元平價開售 上線遭瘋搶秒空

貴州茅台線上銷售平台i茅台昨起首次開售53度500ml飛天茅台，由於售價為低於市價的1499元（人民幣，下同），一開賣就遭熱搶，半小時內的多輪補貨均在30秒內售罄。去年初，飛天茅台市場批發價還在每瓶約2320元，而到年底一度跌至1499元，跌幅超過30%，顯示茅台以及中國白酒市場面臨困境。

官方平台i茅台首次銷售

這是53度500ml飛天茅台首次在官方平台i茅台平台銷售，每人每日限購12瓶。2026年飛天茅台為每瓶1499元，2019年至2024年份價格從1909元到2649元不等。i茅台此前主要銷售其他非標茅台酒產品、系列酒產品以及茅台其他酒類、文創產品。

相關新聞：雙11︱飛天茅台補貼價跌穿¥1600 專家分析「尋底」原因

2026年飛天茅台為每瓶1499元。

53度500ml飛天茅台首次在官方平台i茅台平台銷售

昨日9時，飛天茅台每5分鐘放貨一次，每次僅不到30秒便被清空，為數不多能選擇購買的幾次中，系統也因「庫存不足」「系統繁忙」而卡住，直至9時30分投放結束，放貨已全部售罄。

過去很長一段時間，以每瓶1499元指導價就能買到的飛天茅台數量有限，需要搶購。再從經銷商一級級批發分銷，到終端煙酒店，市場零售價一般在2700元至3000元一瓶。

有分析指出，平價飛天茅台公開發售不僅惠及消費者，公司的業績也將得到好處。茅台給經銷商的出廠價與1499元直銷價之間存在的330元差價，未來絕大部分將成為公司的直接增量營收和利潤。

