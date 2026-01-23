Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

性商教母︱官媒批低俗「顛覆三觀」 平台應監管

即時中國
更新時間：09:52 2026-01-23 HKT
發佈時間：09:52 2026-01-23 HKT

「性商教母」周媛以誇張的眼神和肢體動作快速出圈，惟昨日多間媒體刊文指，相關課程用極具迷惑性和煽動性的話術，將正常的兩性交往扭曲為「權力博弈」，讓「女性魅力」異化成可售賣的商品，遊走於低俗擦邊與偽「情感諮詢」的灰色地帶，應受有關部門監管。

相關新聞：性商教母｜網紅周媛教魅力修練吸金2400萬 高價賣情趣用品惹熱議

全國婦聯旗下《中國婦女報》昨日發文稱，周媛的課程以「自我提升」為名，行「自我矮化」之實，可謂「顛覆三觀」，其內容遊走於低俗擦邊與偽「情感諮詢」的灰色地帶，網絡平台應壓實主體責任、加強審核。

評論指，女性魅力從來不需要由所謂「教母」來定義，也不應被窄化為取悅他人的表演。如今鼓勵女性自信、自立、自我實現已成為普遍共識，面對「偏門修煉」，社會須回以清醒目光，對於其中的虛妄與陷阱，亦須深思與警惕。

「極目新聞」也刊評指，這類課程的片段在網絡風行，其危害不可小覷。比如進一步強化了有害的性別刻板印象，與追求平等、尊重的現代性別觀念背道而馳；製造對立和撕裂，會誤導部分女性將男性視為「征服」物件，將女性視為「婚戀競爭者」，走上價值觀歪曲的歧途；引流圈錢，污染網絡生態，催生詐騙、傳銷等違法行為。

「紅星新聞」則指出，「性商教母」或許只是性教育缺失造成的灰色地帶的冰山一角。現代性觀念更為成熟開放，但不少人面對性話題仍有羞恥感，進一步普及性知識、促進兩性平等交往、合力構建親密關係，都是待補的必修課。

 

