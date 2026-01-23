Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

性商教母｜網紅周媛教魅力修練吸金2400萬 高價賣情趣用品惹熱議

更新時間：09:14 2026-01-23 HKT
發佈時間：09:14 2026-01-23 HKT

近日一名自稱「中國性商教母」的女網紅周媛走紅社媒，其開辦的魅力女性修煉班、眼神勾人教程等引發輿論爭議。她的「我眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」等金句畫面被大批網友模仿，部分明星名人也下場玩梗。據悉周媛的商業帝國覆蓋知識付費、情趣用品、美業醫療等領域，僅其官方商城上的付費課收入就超過2400萬元（人民幣，下同），累計學員數萬人。官方《中國婦女報》發表評論，指這些視頻課程扭曲價值觀，網路平台應加強審核。目前周媛多個帳號已被封或設為私密帳號。

「我眼神給出去」成金句

突然爆火的周媛在抖音、小紅書等平台均有帳號，坐擁近20萬粉絲。帳號簡介顯示，她是「黑白顛性商學苑」的創始人、性商第一人、45+女性企業家，影響人數超百萬。她主要發布針對女性魅力修煉課，部分畫面尺度較大。

據「黑白顛性商學苑」官方公眾號，性商學院始於2018年，是內地首間女性「性商教育平台」，培養的是一種從心靈折射到肉體的自信。課程主要分為線上線下兩類，線上課從9.9元、99元、999元到上千元不等，另有高階、個性化導師定制課程，售價高至8.8萬。以999元的全維提升營為例，課程包含多種情感問題和情趣玩法，官方商城頁面顯示已有5690人學過。

課程最貴8.8萬

線下方面，「黑白顛」主推售價2999元的兩天兩夜訓練營、4980元的三天三夜訓練營。課程聲明稱，僅服務成年女性，導師具有國家認證的心理諮詢師、生殖健康諮詢師等專業資質。工作人員透露線下活動非常火爆，1個月可能會開10多場，覆蓋長沙、廈門、天津、西安、南京等多城，至少需提前10天預約。

除賣課外，「性商教母」的商業版圖還覆蓋情趣用品、美業醫療、創業和財富課程指導等。其商城內會賣內衣、成人玩具、計生用品等，不少原本的平價商品在標註「導師同款」後身價暴漲，比如某款3支裝的潤滑劑標價109元，而同款產品在其他平台折後價不足50元。

遭質疑「小三培訓課程」

對此有網友質疑稱，「X型回眸」就是教人怎麼「撩漢」，相關課程就是「小三培訓班」，將女性異化為討好男性的「工具」。而周媛則聲稱，自己的課程長期被誤解為「討好男性」，但實際想強調的是「親密關係里我們可以取悅自己」。

爭議聲中，周媛多個帳號前晚已設為私密帳號，「黑白顛周媛」實名主帳號已被封。

