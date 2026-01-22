Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

明星網紅等1200餘條個人信息被曝光 6人揭私隱被判賠10萬人民幣

即時中國
更新時間：15:40 2026-01-22 HKT
發佈時間：15:37 2026-01-22 HKT

內地有6人非法收集個人信息，並在專門用於「開盒」的頻道發布1200餘條包含明星、網紅等人的個人信息，被判賠償10萬元人民幣（11萬港元）。

「開盒」頻道公開個人信息

最高人民檢察院周四（22日）發布多宗個人信息保護檢察公益訴訟典型案例，其中一宗為涉案者周姓等人在「網絡開盒」侵害公民個人信息的民事公益訴訟案。

案情指，2023年7月至2024年3月期間，周姓涉案者等6人（包括未成年人）在境外軟件上創建、管理專門用於「開盒」的三個頻道。

相關新聞：攜程與柬埔寨合作引擔憂 網民急刪賬號：不想接詐騙電話

6人通過共享、購買及利用「社工庫」機械人搜索等途徑非法收集公民個人信息，並先後在上述頻道內，發布1200餘條包含明星、網紅、社會熱點事件當事人的個人信息，瀏覽量超過400萬次。

最高檢也指6人通過在頻道內發布廣告、互相推薦等方式，增加頻道熱度，並吸引他人付費查詢、購買個人信息，從中非法牟利。同時，六人在發布部分個人信息時，附加侮辱性評語，甚至組織、煽動頻道關注者對「開盒」對像作電話、短信騷擾和辱罵，嚴重侵害不特定主體的個人信息權益。

相關新聞：員工私隱全失？｜老闆¥300買「無感知」軟件監控電腦 開發商：影響太大已停售

最高檢通報，浙江省杭州市臨安區人民檢察院（臨安區院）2024年4月在履職中發現本案線索。經初步調查後，發現本案「開盒」行為涉及眾多社會公眾人物的大量個人敏感信息，並在網上被廣泛傳播。因本案公益損害侵權主體與刑事責任主體不完全一致，侵權行為地分屬多地，且刑事案件已分案處理，為一併追究公益損害共同侵權責任，臨安區院於2024年6月24日以民事公益訴訟立案並發布公告。

因該案可查證的侵權行為人獲利較少，獲利金額不能真實反映本案公共利益受損情況，據此認定公益損害賠償金不足以體現司法懲戒功能。對此，臨安區院組織召開專家論證會，邀請法學高校、消費者協會、網信辦等單位的專家開展論證。綜合考慮「開盒」的信息數量、種類、造成的社會危害、治理修復成本、侵權行為人經濟能力、刑事罰金等因素，酌情確定本案侵權行為人共同承擔公益損害賠償金10萬元人民幣。

公告後，沒有法律規定的機關和有關組織提起訴訟。臨安區院2025年4月11日向杭州互聯網法院提起民事公益訴訟，訴請周姓涉案者等人停止侵權，刪除相關個人信息；周姓涉案者等人及部分監護人共同承擔10萬元公益損害賠償金，並在國家級媒體上公開賠禮道歉。

最高檢也表示，檢察機關起訴後，鑑於各被告已在開庭審理前自行刪除涉案的相關個人信息、註銷相關帳號，故撤回關於停止侵權的訴訟請求。同年8月28日，杭州互聯網法院開庭審理本案並當庭作出判決，支持檢察機關的全部訴訟請求。判決生效後，各被告已支付上述公益損害賠償金並公開賠禮道歉。
 

