投資銅條｜¥180一公斤突爆紅 遭深圳水貝市場禁售 專家：不要跟風炒作

繼金條、銀條之後，近期又一金屬品種在內地社交平台上「走紅」——「投資銅條」。國內最大的黃金珠寶集散地深圳水貝市場，有不少商家試探性地推出了純銅999.9的投資銅條。據悉，其規格有500克和1000克，一根1000克的投資銅條報價從180元至280元（人民幣，下同）不等。消息曝光後，商場已禁止銷售銅條，並通知所有櫃檯下架。

投資銅條湧現

據「每日經濟新聞」報道，1月20日下午，內媒記者實地走訪深圳水貝市場多個交易中心，發現櫃檯上並未公開陳列「投資銅條」。有商家表示，商場方面已明確通知：「禁止銷售銅條，櫃檯有擺（放）的，立刻下架！」不過，也有商家表示，銅條是「這兩天才剛開始賣」，如果有需求，「可以先付款，再由其他人送貨過來」；另一位商家則表示：「目前銅條都是客戶訂的，沒有多餘的（現貨），一公斤起訂，180元一條（1000克），要等工廠通知（幾天能到貨）。」

據「21世紀經濟」報道，有商家表示，該銅條的零售價每條180元（包工費），回收價僅每條約80元，但不承諾回收。「自己買來玩玩可以，買來投資不要買。一般我們不推薦，但硬要買，我們也賣。」

商家只賣不收「難變現」

2026年以來，銅價連創新高。1月14日，倫敦金屬交易所（LME）期銅創出每噸13407美元的歷史新高；國內銅期貨價格也升至每噸10萬元以上。

對於「投資銅條」，多數人其實還是抱著「睇熱鬧」的心態。一位水貝商家說，這兩天問的人比較多，真正下單的人很少。

據「中國之聲」報道，與黃金、白銀成熟的回收體系不同，目前多數售賣投資銅條的商家明確表示只賣不收，也有商家表示可以代賣，個人投資者買入銅條後很可能陷入「難變現」的困境。

對於「投資銅條」突然走紅，有人認為主要是受國際銅價階段性上漲、社交平台內容放大效應的影響。「一些人覺得銅價便宜、入門成本低，就想買點實物放著。」

投資要理性

有分析指，「銅適合一噸一噸囤，不適合一斤一斤囤。銅條的溢價空間太大了，放幾年都回不了本。」按200元一公斤計算，相當於銅價需漲至20萬元一噸才能覆蓋購買成本，這還未計入資金佔用成本和回收折價，而目前現貨銅的價格約10萬元/噸。

「按照現在市場，真實銅價要遠遠低於『投資銅條』的價格，商家定價可能包含了品牌、加工、包裝等成本。」南華期貨研究院高級總監傅小燕接受內媒採訪時表示，從投資價值看，貴金屬具有貨幣屬性，而銅的價值主要體現在商品屬性，兩者投資價值存在本質差異。在回收渠道上，如果商家不承諾回收，買來的「投資銅條」或許只能當廢品賣，價格大大縮水。

「我建議普通投資者最好不要碰『投資銅條』。」浙江一家國有銀行國際部高級經理接受採訪時表示，「絕大多數人都不太能明白銅等金屬的漲跌原理，其市場波動非常大，風險也非常大，還是不要跟風炒作。」