10月大男嬰慘遭拮滿數百孔放血 斷針留頸就診揭「瘋母」惡行

近日，雲南有醫生在短視頻平台稱，自己接診的一名10個月大的男嬰患者全身被扎針孔，頸椎處還有斷針，引發關注。昆明市衛健委稱警方已介入調查；墨江縣多部門核查。

不聽話就用針拮放血

據《華商報》「大風新聞」，上海交通大學附屬醫院新華醫院脊柱外科醫生隋某，他在1月14日發布的視頻中講述道，自己接診了一名10個月大的男嬰，身上可能佈滿500至600個針孔，此番就診也是因為母親把針從脖子穿進，針柄斷掉後，斷針被留在頸椎內，當時情況很凶險，需要動手術取出。

相關新聞：惡魔幼兒園︱遼寧幼師集體虐兒 15日掌摑推撞牆餵口水飯千次

相關新聞：台南冷血保母涉虐6名嬰兒 家長看殘忍影片：我把孩子送地獄

隋醫生說，參與會診的醫護都表示非常震驚，10月大的小朋友體表面積不是很大，但身上佈滿了針孔。他稱，經了解，男嬰母親有些精神異常，在家獨自看護孩子時，一旦孩子不聽話，就會用縫鞋的針扎孩子，說是要給孩子做放血。

隋醫生說，會診當天，他便給男嬰完成了手術，很順利地將針取出，術後三四天，男嬰情況非常穩定，已經轉出了ICU。後續已經報警了，警方還在進一步處理。

網傳，事發時間為2025年12月底至2026年1月初。彼時，隋醫生在昆明市兒童醫院前興院區坐診。另有網友稱，他向昆明警方報警，但警方稱已將案件轉至普洱市墨江縣公安部門處置。

多方回應

昆明市衛健委回應稱，隋某前段時間確實在昆明市兒童醫院坐診，並接診了該病例，稱警方正在調查。目前，昆明市公安局西山分局正在調查處置。

關於有網友反映案件疑似已移交墨江縣公安局一事，報道指，墨江縣公安局工作人員回應稱，已收到相關線索，並第一時間開展核查，核查結束後，會對外發布情況通報。關於孩子媽媽可能存在精神問題一事，工作人員表示，他們正在做相關工作，需要有精神鑑定作為依據。至於墨江縣民政局工作人員就表示，核查工作是從1月19日開始的，目前仍在核實過程中，暫時無法回覆。

另據紅星新聞，墨江縣婦聯回應，目前已介入此事，小孩在醫院治療，其母親也已送醫。