台南冷血保母涉虐6名嬰兒 家長看殘忍影片：我把孩子送地獄

台灣發生冷血虐兒案，台南麻豆區某托嬰中心2名保母竟向6名不足2歲的嬰兒施虐，其中一名受害者更腦出血，要在深切治療部留院。2名涉案者目前已被法院收押，家長今中午發聯合聲明稿，自責「我們把孩子交出去，卻把他們送進地獄！」



事件被曝光源於一名11個月大的嬰兒早前因事送醫，醫護發現其身上有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現2名保母的惡行。

嬰兒遭虐至腦出血

其中1名家長表示，看過去1個月監視畫面，自己8月大的小孩曾被虐逾20次，當中包括掌摑小孩、從高處重摔、甚至腳踢小孩。家長坦言「影片真的很殘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人」。

警方指出，本月5日接報立即啟動調查、訪視後察覺異常，因此將閉路電視影像扣押並報請檢察官偵辦。掌握證據後，將兩名保母因涉嫌串供與滅證向法院申請羈押，目前共有6位家長提告。

