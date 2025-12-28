Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台南冷血保母涉虐6名嬰兒 家長看殘忍影片：我把孩子送地獄

兩岸熱話
更新時間：16:20 2025-12-28 HKT
發佈時間：16:20 2025-12-28 HKT

台灣發生冷血虐兒案，台南麻豆區某托嬰中心2名保母竟向6名不足2歲的嬰兒施虐，其中一名受害者更腦出血，要在深切治療部留院。2名涉案者目前已被法院收押，家長今中午發聯合聲明稿，自責「我們把孩子交出去，卻把他們送進地獄！」

事件被曝光源於一名11個月大的嬰兒早前因事送醫，醫護發現其身上有新、舊傷，疑似是遭受虐待，還因顱內出血住在加護病房治療，才讓家長發現2名保母的惡行。

嬰兒遭虐至腦出血

其中1名家長表示，看過去1個月監視畫面，自己8月大的小孩曾被虐逾20次，當中包括掌摑小孩、從高處重摔、甚至腳踢小孩。家長坦言「影片真的很殘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人」。

警方指出，本月5日接報立即啟動調查、訪視後察覺異常，因此將閉路電視影像扣押並報請檢察官偵辦。掌握證據後，將兩名保母因涉嫌串供與滅證向法院申請羈押，目前共有6位家長提告。
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
21小時前
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
元朗厦村傳統美食節2025 ｜免費入場歎圍村小食！增設4大體驗攤位 整茶果、手粉（附交通/開放時間）
好去處
21小時前
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
45歲「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 產後老公消失幾乎痛暈家中 曾流產4次極坎坷
影視圈
7小時前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
16小時前
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
張學友雙手出現離奇狀況？近2年半唱逾300場惹健康隱憂
影視圈
2025-12-27 11:00 HKT
有網民發現一間日式連鎖麵包店的職員在公廁內清洗麵包夾。
連鎖麵包店職員公廁洗麵包夾 網民怒轟寧願唔洗 店方回應指嚴重違反指引
社會
20小時前
台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震
01:45
台灣宜蘭7級地震｜港逾百市民報告震感 網民湧天文台FB講經歷 旺角吊燈搖晃 土瓜灣似火車經過門窗都震｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
長者餐飲優惠2025｜48大長者咭+樂悠咭折扣 連鎖快餐免費小食/火鍋放題減$110/酒樓$2茶錢+免加一
飲食
7小時前
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
TVB「最強小三」意外春光乍洩  32歲慶生被對準豐滿胸部拍攝  家底豐厚住半億豪宅
影視圈
21小時前
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯 $8.8 星期一至日供應
連鎖酒樓早茶大劈價！鯪魚粥/臘味肉餅煲仔飯$8.8 星期一至日供應
飲食
2025-12-27 10:00 HKT