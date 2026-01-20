Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《鬼滅之刃》︱成都16歲攝影師喪打5未成年Coser 網民斥：只敢欺負女生

即時中國
更新時間：21:08 2026-01-20 HKT
發佈時間：21:08 2026-01-20 HKT

四川成都發生1個打5個衝突事件。有16歲男攝影師疑因遲到1個小時被罵，追打5名未成年、最小只12歲的《鬼滅之刃》女Coser，扯脫她們假髮、拳打頭部等，商場保安起初只拍片不阻止，直至有途人出手。警方指已就事件立案調查，強調網傳疑犯有「特殊背景」是謠言。

攝影師遲到1小時成肇因

內地Coser界近日熱傳多條短片，顯示在18日晚，四川成都一個商場內，有多名扮演《鬼滅之刃》角色的女Coser，與一名掛著相機的男子爭吵。

男子之後突然發狂，逐個追打女Coser，拳拳朝女生臉部擊打又扯脫她們的假髮。女Coser被打後，紛紛倒地不起。

商場有最少兩名保安，起初只舉起手機拍攝未有出手制止，直至有其他途人壓制打人男子，保安才參與協助。

事後，有自稱被打的其中一名女Coser，在網上發帖，指打人者為16歲的攝影師黃某涵，原約定事發當日為她們5名未成年，最小只12歲的女Coser拍照，但黃某涵卻遲到1小時。

由於黃某涵不甘被女Coser責罵，雙方發生爭執，然後黃即暴打各人。

成都警方19日發通報，指18日20時許，16歲男子黃某涵因拍攝糾紛，情緒失控毆打何某言等5人。

警否認疑犯有「特殊背景」

目前傷者均經治療後離院，警方已將黃某涵立案調查。已向涉事商場發整改通知書，要求嚴格落實安全主體責任，加強巡查與應變能力。

通報特別說明指黃某涵具「特殊背景」一說純屬捏造，正調查相關謠言。

許多網民批評，黃某涵只敢欺負比他弱的未成年女生，情緒管理很差。也有很多網民，商場保安「見死不救，只顧拍片」。

 

