Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北地生活︱住戶忘記閂熱水爐 屋苑變「溜冰場」店舖食鹽遭搶光︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-21 HKT

寒冬生活，北方居民有些大懵絕不能出現。甘肅有女子出街忘記關好熱水器閥，導致水流到屋苑馬路，變成溜冰場，要家人買光小區鹽巴融雪；黑龍江有居民忘關水龍頭，令全屋及樓梯結冰，被網民調侃「房產被凍結」。

熱水輸出9小時始發現

甘肅蘭州網民王小姐5日前拍片，向居住的屋苑鄰居道歉。她表示，因為晚上洗澡後大意，沒有關好熱水器的水閥便去睡覺，翌日清晨才發現。

由於熱水流向樓下達9小時，屋苑下的行人路及馬路也被淹，熱水在零下溫度下結冰，令地上變成一個溜冰場，人車也容易打滑，造成危險。

王小姐父親知道女兒闖禍後，即召集家中所有人「執手尾」，女的在後灑鹽融冰，男的用鐵鏟清理，防止居民滑倒。王家總動員融冰，令屋苑內商店的鹽被買光。王小姐於是拍片就造成的不便向鄰居致歉。

黑龍江方面，月初也有居民，因為回娘家前，忘記關好水龍頭。回來後發現，水不單淹浸自己家，還流出屋外。

廚房冰層厚逾呎

水流在嚴寒下，迅即結成冰塊，堵塞水槽後便不斷溢出，令廚房出現厚逾呎的冰塊，還經過客廳流出門外，令樓道地下結冰，樓梯布滿冰掛。

戶主回家發現後，要出動鋤頭，艱難地鑿破厚厚的冰塊。

網民對戶主的遭遇紛紛留言，有人笑指單位「變成廣寒宮」、有人調侃是「真正的凍結房產」、「把東北天氣具象化」。

 

