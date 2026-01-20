人口負增長｜新生兒「相當於乾隆三年的水平」   萎縮趨勢難改影響消費︱拆局

中國再度拉響人口警報！國家統計局昨日公布2025年中國內地人口總量為14.04億，按年淨減少339萬人，連續4年負增長。去年新生兒792萬人，首次跌破8字頭，較2024年的954萬大減162萬人，跌幅17%，創1949年來新低。

著有《大國空巢》的人口專家易富賢對《星島》表示，2025年內地出生792萬人是清朝乾隆三年（1738年）以來最低，而當時的總人口只有1.5億。他說，由於取消婚姻登記地域限制，2025年內地結婚數字增加，今年出生率可能高一點，但人口萎縮趨勢很難改變。

新生兒幾年後將少於巴基斯坦

儘管官方推出育兒津貼等系列鼓勵生育政策，易富賢指出，中國居民可支配的收入只佔GDP的43%，房價仍然太高，老百姓不願意生育。中國新生兒佔全球比例已從1990年的17%降至2025年的6%，與非洲尼日利亞相當，幾年後將少於巴基斯坦。

他指出，兒童是超級消費者，出生率如此低，將令國內需求疲軟，產能過剩很難解決，勞動率不足又影響製造業生產，拖累經濟。

中國地方政府近年向育兒家庭提供現金補貼和保障性住房，希望刺激出生率，但未見成效。「各國實踐經驗表明，經濟激勵對提高生育率幾乎沒效果。」《紐約時報》引述美國加州大學歐文分校社會學教授王豐指，經濟增長放緩，年輕人在生育上選擇觀望。

今年起避孕套等徵13%增值稅

自2026年1月1日起，內地恢復對避孕套等避孕用品徵收13%的增值稅，被視為促生育的新招。然而，有內地網友評論稱，避孕套漲價雖令人不快，但相比養孩子的開銷仍微不足道。

野村證券首席中國經濟師陸挺指出，新生兒減少是中國消費增長乏力的主因之一。他預計今年北京將延續去年推出的育兒補貼計劃，相關預算維持在900億元（人民幣，下同）左右。此外，隨著免費學前教育覆蓋範圍從一個學期延長至一年，相關開支將從去年的200億元翻倍至400億元。