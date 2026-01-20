Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人口負增長｜新生兒「相當於乾隆三年的水平」   萎縮趨勢難改影響消費︱拆局

即時中國
更新時間：09:08 2026-01-20 HKT
發佈時間：09:08 2026-01-20 HKT

中國再度拉響人口警報！國家統計局昨日公布2025年中國內地人口總量為14.04億，按年淨減少339萬人，連續4年負增長。去年新生兒792萬人，首次跌破8字頭，較2024年的954萬大減162萬人，跌幅17%，創1949年來新低。

著有《大國空巢》的人口專家易富賢對《星島》表示，2025年內地出生792萬人是清朝乾隆三年（1738年）以來最低，而當時的總人口只有1.5億。他說，由於取消婚姻登記地域限制，2025年內地結婚數字增加，今年出生率可能高一點，但人口萎縮趨勢很難改變。 

相關新聞：人口負增長｜中國去年792萬人出生比前年減162萬 創1949年以來新低

新生兒幾年後將少於巴基斯坦

儘管官方推出育兒津貼等系列鼓勵生育政策，易富賢指出，中國居民可支配的收入只佔GDP的43%，房價仍然太高，老百姓不願意生育。中國新生兒佔全球比例已從1990年的17%降至2025年的6%，與非洲尼日利亞相當，幾年後將少於巴基斯坦。

他指出，兒童是超級消費者，出生率如此低，將令國內需求疲軟，產能過剩很難解決，勞動率不足又影響製造業生產，拖累經濟。

中國地方政府近年向育兒家庭提供現金補貼和保障性住房，希望刺激出生率，但未見成效。「各國實踐經驗表明，經濟激勵對提高生育率幾乎沒效果。」《紐約時報》引述美國加州大學歐文分校社會學教授王豐指，經濟增長放緩，年輕人在生育上選擇觀望。

相關新聞：中國式催生？︱避孕用品明年起徵13%增值稅 網民：哪個磚家的主意

今年起避孕套等徵13%增值稅

自2026年1月1日起，內地恢復對避孕套等避孕用品徵收13%的增值稅，被視為促生育的新招。然而，有內地網友評論稱，避孕套漲價雖令人不快，但相比養孩子的開銷仍微不足道。

野村證券首席中國經濟師陸挺指出，新生兒減少是中國消費增長乏力的主因之一。他預計今年北京將延續去年推出的育兒補貼計劃，相關預算維持在900億元（人民幣，下同）左右。此外，隨著免費學前教育覆蓋範圍從一個學期延長至一年，相關開支將從去年的200億元翻倍至400億元。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
14小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
18小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
23小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
15小時前
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
商業創科
4小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
16小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
11小時前
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
政情
3小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
17小時前
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
影視圈
17小時前