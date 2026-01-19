十大武器︱河南中學生擸凳狂扑同學後腦 校方：未打中︱有片

河南一所中學上課期間，有學生突然拿起座椅，大力攻擊同學後腦。影片在網上熱傳，力斥打人學生行為粗暴，隨時可鬧出人命。校方則指，學生其實未打中，只是視覺錯覺。

涉事學生已被開除

網絡近日熱傳影片顯示，事件發生於本月13日，課室的閉路電視拍到，在一間坐滿學生的課室內，後排一名男學生突然站起，拿著板凳走到前排，砸向同學的後腦勺。被砸同學腦袋倒向桌面，強撐著坐起後腦袋一垂。打人學生回到座位。其他同學上前查看被打者的情況。



瀟湘晨報引述知情者指，事發河南鞏義市京師杜甫公學。記者聯絡學校，一名工作人員說，「一點事都沒有，現在已經回學校上課了。實際沒打到，看著被打了，實際是視角的問題。嚇他的，學生能有那麼心狠嗎？打人的學生已經轉學。」

另外一名工作人員說，此事學校已經處理過了，沒有視訊上那麼嚴重，被打的小孩第二天就正常上課了，打人的開除了，「哪個學生都有衝動的時候，接受他應該有的懲罰，同時也給犯錯的學生一個成長機會。教育是勸人歸善的，希望不要再打擾這兩名同學了。」

轄區派出所的工作人員告訴記者，經向校方了解，雙方應該已達成和解，孩子沒有事，「只是看著動作比較大」。