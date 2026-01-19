AI生活︱人工智能衝擊就業 多間高校撤藝術類專業

人工智能（AI）發展衝擊就業，不少專業面臨挑戰。繼一些高校撤銷外語類專業，吉林大學、華東師範大學、南昌大學等多間高校亦停招、撤銷了多個藝術類專業。麥可思研究院數據顯示，視覺傳達設計、服裝與服飾設計、環境設計、產品設計，是去年內地高校撤銷數量較多的專業。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，AI發展對藝術設計領域衝擊非常大，且影響會越來越明顯。



內地第一財經報道，華東師範大學公告顯示，2025年學校新增數據科學1個專業，專業總數為86個；停招專業24個，其中包括繪畫、雕塑、藝術教育等。

AI衝擊傳統就業市場，南昌大學也撤去藝術類專業。小紅書

吉林大學亦更新發布學校本科專業設置情況，目前本科招生專業121個，19個專業已停招。其中有6個專業屬於藝術學類專業，且都在2024年停招。



去年4月29日，南昌大學公示，當年擬撤銷8個專業，包括戲劇影視文學、廣播電視編導、動畫、藝術設計學4個藝術學專業。

麥可思研究院分析，部分藝術專業退場，並不代表藝術學科在大學教育中整體沒落，一批新興藝術專業正陸續進入本科專業目錄。其中包括數字演藝設計、虛擬空間藝術等多個新專業，體現出藝術與數字、科技的緊密結合，且帶有十分鮮明的市場需求導向。