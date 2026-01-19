AI生活︱開啟「AI辦事」時代 從「生產力」轉化「變現力」

AI應用開啟「AI辦事」時代，快思慢想研究院院長田豐向《證券時報》指出，2026年是「通用AI入口元年」，即通用智能體調用各種應用接口，解決人們的購物、娛樂、社交等生活需求。爭奪AI入口戰略意義十分重大，一旦失守，互聯網巨頭可能會逐漸衰落。



相關新聞：AI生活︱阿里千問「替你辦事」 一句話幫你點外賣訂機票推薦商品

基於自身平台特性，阿里、字節、騰訊定位各有不同。阿里系千問APP力出一孔搶佔「AI購物智能體入口」，字節系豆包攜流量搶佔「視頻娛樂智能體入口」，騰訊元寶則背靠微信熟人網絡探索「社交智能體入口」。

互聯網巨頭競相爭奪AI入口，阿里巴巴的千問App便全面接入日常生活。

互聯網巨頭競相爭奪AI入口，阿里巴巴的千問App便全面接入日常生活。

互聯網專家分析，大廠爭奪AI入口的終極目標，短期核心是搶佔用戶心智與規模，讓用戶形成「有需求問AI」的慣性；中期需轉化為商業回報，通過AI入口賦能核心業務；長期目標則是掌控核心流量與數據話語權，將AI能力轉化為可持續的盈利引擎與行業定價權。

GEO是核心引擎

國信證券在研報中強調，2026年是AI應用從「生產力」向「變現力」轉化的關鍵拐點，而生成式引擎優化（GEO），正是這一轉化的核心引擎。