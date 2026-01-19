內蒙包頭稀土鋼板廠大爆炸 2死8失聯84人送院｜有片

位於內蒙古包頭市的包鋼稀土鋼板材廠今天（18日）下午3時發生爆炸，廠區涉及稀土合金鋼材生產，爆炸威力巨大，現場伴隨巨響及強烈震動，導致周邊多戶居民家中玻璃門窗被震碎。截至19日早上，爆炸已造成2人死亡、8人失聯、84人受傷入院治療。

公安對企業責任人採取措施

19日，內蒙古自治區包頭市關於包鋼板材廠爆炸事故召開新聞發佈會。包頭市委常委、常務副市長林立表示，18日15時3分，包鋼板材廠煉鋼作業部的一個650立方米飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，84名傷者中，重症5人，其餘均為頭面部外傷和肢體軟組織挫傷等輕傷，目前所有傷員生命體徵平穩。搜救人員仍在搜索失蹤者。



包頭市已對廠區及周邊5公里範圍全面排查安全隱患。事故廠區已停止生產；城市供電、供水、供氣、通訊運行及居民供暖正常。



自治區已成立事故調查組深入調查事故原因和責任，將對失職失責人員依法依規嚴肅追責，絕不姑息。公安機關已依法對相關企業責任人採取措施。

18日爆炸發生後，有網友稱現場有多輛救護車，包鋼醫院、包鋼三醫院等醫院均在收治傷者。包鋼醫院一名工作人員告訴記者，已經送來了40多人，正在搶救。

據新華社此前報道，發生爆炸時，周邊地區有明顯震感。事故發生後，自治區黨委、政府高度重視，內蒙古自治區黨委書記王偉中、自治區政府主席包鋼趕赴事故現場，事故原因正在調查中。