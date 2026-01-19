Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內蒙包頭稀土鋼板廠大爆炸 2死8失聯84人送院｜有片

即時中國
更新時間：08:24 2026-01-19 HKT
發佈時間：08:24 2026-01-19 HKT

位於內蒙古包頭市的包鋼稀土鋼板材廠今天（18日）下午3時發生爆炸，廠區涉及稀土合金鋼材生產，爆炸威力巨大，現場伴隨巨響及強烈震動，導致周邊多戶居民家中玻璃門窗被震碎。截至19日早上，爆炸已造成2人死亡、8人失聯、84人受傷入院治療。

公安對企業責任人採取措施

19日，內蒙古自治區包頭市關於包鋼板材廠爆炸事故召開新聞發佈會。包頭市委常委、常務副市長林立表示，18日15時3分，包鋼板材廠煉鋼作業部的一個650立方米飽和水、蒸汽球罐發生爆炸，84名傷者中，重症5人，其餘均為頭面部外傷和肢體軟組織挫傷等輕傷，目前所有傷員生命體徵平穩。搜救人員仍在搜索失蹤者。

包頭市已對廠區及周邊5公里範圍全面排查安全隱患。事故廠區已停止生產；城市供電、供水、供氣、通訊運行及居民供暖正常。

自治區已成立事故調查組深入調查事故原因和責任，將對失職失責人員依法依規嚴肅追責，絕不姑息。公安機關已依法對相關企業責任人採取措施。

 18日爆炸發生後，有網友稱現場有多輛救護車，包鋼醫院、包鋼三醫院等醫院均在收治傷者。包鋼醫院一名工作人員告訴記者，已經送來了40多人，正在搶救。

據新華社此前報道，發生爆炸時，周邊地區有明顯震感。事故發生後，自治區黨委、政府高度重視，內蒙古自治區黨委書記王偉中、自治區政府主席包鋼趕赴事故現場，事故原因正在調查中。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
16小時前
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
11小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
17小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
2026-01-18 06:00 HKT
渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線
即時體育
22小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
22小時前