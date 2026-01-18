CCTV直擊｜武漢蒙面賊半夜搜掠床頭 女戶主機警一招自保

年近歲晚又是盜賊出沒高峰期。湖北武漢有竊賊半夜潛入民宅，看見女戶主已熟睡，大膽地在床頭翻找財物。女戶主發現有賊在身邊後，機警地扮「瞓著」避免受傷害，事後報警成功拘獲疑犯。

揭疑犯涉8宗爆竊案

據法治在線報道，武漢市公安局黃陂分局蔡家榨街派出所，近日接獲一名女民眾報警，指有竊賊凌晨潛入其居所偷盜財物。



警方翻看閉路電視，發現蒙面疑犯趴在女事主睡房的地上，不斷移動翻找財物，甚至多次企圖伸手拿取放在女事主身旁正在充電的手機。

期間，女戶主已然驚醒，發現有陌生人在她床頭盜竊，但因擔心疑犯會因罪行敗露傷害自己，於是女戶主一直裝睡，間中還扮翻身，讓疑犯相信她仍在熟睡中。直至疑犯盜走財物離去後，女戶主才敢報案。

警方經調查，發現蒙面賊在女戶主假裝翻身時，反應是立即伏在地上，加上翻找財物的手法，顯示是一名慣犯。於是對比其他類似的入屋盜竊案件，最後找到疑犯徐某將其拘捕，起出作案工具及鞋物，經調查，徐某涉及8宗同類案件。