拍片諷成都男不夠陽氣暗指多同志 傳媒負責人遭刑事強制

更新時間：12:38 2026-01-18 HKT
發佈時間：12:38 2026-01-18 HKT

四川有傳媒負責人，為吸引流量，以擺拍方式製作「吸陽氣」等短片，諷刺成都男子不陽剛，暗指成都多男同性戀者。當地警方宣布，已將涉事者採取刑事強制措施。

博流量為直播做準備

據成都市公安局武侯區分局17日的通報指，該局近日接到舉報，指有博主疑發布虛假視訊抹黑成都。

經查，犯罪嫌疑人齊某（男，25歲，宜賓珙縣人，某傳媒有限公司法定代表人）自2025年12月以來，為博取關注，吸引流量，並為後續直播帶貨牟利做準備，組織擺拍，通過網絡發布含有「吸陽氣」等虛假情節視訊，刻意關聯成都，惡意將劇情影射至污名化成都男性群體，蓄意製造地域和群體標籤。相關視訊傳播量巨大，引發大量不實解讀，嚴重擾亂網絡秩序，破壞公序良俗，造成極為惡劣社會影響。

齊某的行為已涉嫌尋釁滋事罪，目前警方已依法對其採取刑事強制措施，並依法關停其相關網路帳號。案件正在進一步偵辦中。

而據網上流傳的影片可見，有不少人以成都男缺陽氣作惡搞題材，常以女鬼找錯成都男子吸陽氣致一無所獲做內容；又或在公共場所，例如地鐵擺拍男男搭訕的情節，暗指成都多男性同性戀者。

