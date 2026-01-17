Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北母逼23歲女嫁39歲漢 新娘喝農藥抗婚入ICU

即時中國
更新時間：11:28 2026-01-17 HKT
發佈時間：11:28 2026-01-17 HKT

繼河南上月有女教師不堪被家人逼婚，在結婚當日跳樓輕生後，內地再發生新娘抗婚變自殺的悲劇。湖北有23歲女子，遭母逼迫嫁及39歲男子，於領證後喝農藥，導致中毒入住ICU（深切治療病房），由於父母被指拒絕為女兒付醫藥費，令病者親人要在網上眾籌幫她續命。

男方領證後買房「走數」

綜合內媒報道，日前有網民「親愛的樹」發帖求救，指在湖北武漢的23歲表妹謝貝貝（化名），被父母強逼嫁及39歲的男子，領證後男方又疑反口買房，於是在1月7日喝農藥自殺。


相關新聞：珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生

謝貝貝服毒5小時後，難忍痛楚，自行致電求救，被送到華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院ICU救治。

「親愛的樹」透露，謝貝貝是由外婆照顧長大的留守兒童，長大後做保安等工作，月入約兩三千元，辛苦儲下6萬元，去年下半年，被母親以骨折失業為由借去，於縣城買樓。謝貝貝因此失去所有積蓄。

去年8月，謝母介紹一名大15年的男子給女兒，數日後男子即堅持迅速領取結婚證，強調「必須先領結婚證才能買房」，婚禮原定本月24日舉辦。

服毒5小時後自行求救

謝貝貝在領證後，發覺丈夫不再提及買房、彩禮及婚紗照等安排，疑打算「走數」，堅持取消結婚，但被母親及其他親友反對。

謝女感覺全家人都無視她的意願，強逼她嫁人，7日晚情緒崩潰，購了一瓶2.54元的農藥「敵草快」喝下，但5小時後因中毒劇痛，致電求救。謝貝貝因多重器官衰竭要在ICU留醫，要「親愛的樹」的母親用信用卡墊支，及在上眾籌20萬，支付謝女的治療費用，截至15日已籌得約11萬元。

報道指，謝貝貝母親正在醫院陪護女兒，透露男方是遠親，當時自己不要彩禮只希望他們過得好，「後續肯定就是離婚，她不願意也就算了」。

1月14日，謝貝貝表姐再次發朋友圈，稱表妹已經清醒，但還有些虛弱。好消息是，仙桃婦聯聯絡了她，希望出院後，可以有更好的制度性援助。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

 

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

 

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

