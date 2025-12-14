珍惜生命︱河南28歲高中女教師死控逼婚 成親日跳樓輕生

河南魯山縣10日有28歲高中女教師，於新婚當日在屋苑7樓跳樓輕生，疑以死控家人逼婚。有知情者指，事發後，男女家也拒絕收屍，女家並要求收取27萬人民幣彩禮。

朋友圈發死亡預告

綜合內媒及網上資料，死者魏亞蕊，是河南魯山縣第一高級中學的歷史教師。她於10日在魯山縣堯山大道某屋苑的7樓跳下死亡。

極目新聞13日獲該屋苑住戶王梅（化名）證實，事發於10日早上9時許，「警車和救護車都來小區了，我當時以為有人打架，過了一會之後小區群裡說是新娘墜樓」。她指，死者是一名95後的高中教師。



相關新聞：紅事變白事︱新郎結婚當日跳河亡 遺言曝光：我從來沒有受過這麼大的委屈

事發後，網上流傳出死者在朋友圈的遺書及喜帖。王梅稱，她的朋友是這位教師的微信好友，這條朋友圈確實是她生前所發。

魏亞蕊該封在網上瘋傳的遺書中表明，遭家人逼婚，自己「對抗」7年，即使不斷爭吵、發瘋甚至以極端方式拒絕相親和結姻，但最終還是失敗了。

娘家男家齊拒收屍

她表示，在自己的家人和親戚裡，她「最大的價值就是結婚」，於是她「聽話」了，相親、結婚，彷彿完成了人生最重要的任務，「死而無憾」。

魏亞蕊還向朋友交代遺願，將她火化，把骨灰帶到有太陽有風的地方「揚了」。最後，她向一樓的院子道歉，表示「我只能找到這個機會」。

有自稱其舊學生留言，指魏亞蕊漂亮善良盡責，很受學生歡迎。更多網民則表示婉惜，「有正式編制，有穩定收入，完全不靠家裡，為什麼不能自己決定人生？」「不結婚，什麼時候成了一種原罪？」事件成為網上熱搜。

悲劇發生後，有自稱知情網民，指魏亞蕊娘家指魏亞蕊已嫁出，男方則指死者未入門，均不肯收屍，任由其遺體在一樓一天。而魏家則在事後，不斷追索27萬彩禮。

極目新聞聯絡死者任教學校，校方工作人員聽聞該女子姓名後，確認是該校老師，但不清楚具體情況。另外，該女子的一名同學也向極目新聞記者證實了此事。

魯山縣殯儀館工作人員稱，他們在11日接收了一名28歲高中女教師的遺體，並表示該女子於新婚當日墜樓，次日才被送到殯儀館。極目新聞記者聯絡轄區派出所及街道辦事處，未獲回應。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk