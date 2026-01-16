預製菜風波︱西貝創辦人賈國龍：沒有針對羅永浩報過一次警

西貝創辦人賈國龍與網紅羅永浩線上之爭持續受到關注。16日，西貝創辦人賈國龍預告「今晚10點，將就羅永浩對西貝的重大污蔑誹謗一一全面回應。」請廣大媒體，所有網友和政府有關部門關注。

據「封面新聞」報道，1月16日晚，賈國龍通過@西貝人心聲發文稱：「自去年9月10日至今，他和公司所有員工，沒有針對羅永浩報過一次警，這些年西貝依法納稅合法經營，從來沒搞過任何蠅營狗苟之事。妻子張麗平報的唯一一次警，是因全家被人肉（起底），連不到五歲的小孫女信息都被挖出來，妻子到香山派出所報警。」

賈國龍微博全文如下：

西貝遭羅永浩污蔑回應（一）：污蔑政府，污蔑司法。

我是賈國龍。現在還沒到十點。我在這裡，做出全面回應。這是第一篇。因為今天，@羅永浩的十字路口 公開回應的最後一句，再一次惡意煽動公共情緒。

羅永浩提到鴻茅藥酒事件中的譚秦東，話裡話外就是我賈國龍會在內蒙古自治區勾結關係跨省抓他，之前他也發過同樣的內容（2025年9月15日）。四個月過去了，大家看評論區，當時辱罵我、辱罵西貝是黑道的、辱罵內蒙古的有多少？給我個人、給西貝品牌、給內蒙古造成了多大傷害？羅永浩無中生有的目的，無非是想讓有關部門投鼠忌器，即使他違法了也不敢動他。

我首先明確表達，自去年9月10日至今，我本人和公司所有員工，沒有針對羅永浩報過一次警，這些年西貝依法納稅合法經營，從來沒搞過任何蠅營狗苟之事。

我妻子張麗平報的唯一一次警，是我全家被人肉（起底），連不到五歲的小孫女信息都被挖出來，妻子到香山派出所報警。

去年羅永浩製造的網暴期間，全國西貝門店服務員被罵被打被逼下跪數十次。

羅永浩，這件事你必須給我說清楚。你心虛是你的事，明天請你跟我一起去內蒙古自治區政府，去內蒙古公安廳，去公安部也行，查明我賈國龍有沒有報警或找關係抓過你，如果有，我賈國龍隨你處置。

如果沒有，請你向全國網民道歉，向公安部門道歉！

千萬別忍！明天就去！

一個網紅就可以這樣隨意煽動輿論污蔑企業經營者嗎？就可以隨意煽動輿論攻擊政府和公安部門嗎？我不信！