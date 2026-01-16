Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱艾未未返國 「揚中抑歐」惹熱議

即時中國
更新時間：08:48 2026-01-16 HKT
發佈時間：08:48 2026-01-16 HKT

艾未未，就是那位向天安門豎中指的胖子，其作品《透視研究：天安門》4年前在西九文化區M+博物館開張之際遭叫停展出，曾經引發風波。暌違10年後，他最近再度回到北京，近日接受《栢林報》訪問，盛讚北京美食之豐富，人情味之濃厚，以及中國服務業的發達和高效，並表示「中國從未追求擴張，但在維護人民尊嚴和民族自豪感方面，中國絕不會妥協」。「異議藝術家」竟然讚揚中國？在網上掀起軒然大波。

相關新聞：異見藝術家｜艾未未睽違10年返北京 稱讚中國社會效率高於歐洲

艾未未是著名詩人艾青之子，上世紀八十年代曾旅居紐約，活躍於建築、藝術、影像和社會文化評論領域。九十年代回國後，成為備受關注的先鋒藝術家，經常發表批評政府的言論，曾因多次參加維權活動而被拘。2015年，他移居德國，後來又遷居英國、葡萄牙。

去年12月中旬，艾未未帶着17歲兒子，返國探望93歲高齡母親。他表示此行純屬家庭探訪，目前仍是中國籍，中國護照猶如他的「胎記」。在訪談中，他抱怨在歐洲日常生活中遇到的官僚主義羈絆和困難「至少是中國的十倍」，認為「就國家財富和人民的生活而言，中國正處於最佳時期，但在精神和心智方面未必如此」。

曾經被西方標籤為「最著名的中國異議藝術家」，竟然揚中抑歐，引起境外網民熱議。流亡美國的吳祚來在社交媒體X平台嘲諷，「回到黨國母親的懷抱，多麼幸福多麼驕傲」。網紅KOL王志安寫道：「艾未未回國，最直接的原因是最近一些年自己的一些親身經歷對西方的失望。他的回歸或許是一個象徵，意味着『燈塔』的熄滅。」。所謂「燈塔」，是指美國曾被視為「民主燈塔」。

「老民運」陳軍則認為，揣測艾未未的動機，並不是一個有意義的討論方向。真正值得討論的是：他說的這些內容，在多大程度上是對現實的事實性描述，又有多少是屬於溢美之辭？

紀曉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
43分鐘前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
12小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
11小時前
警方於晚上11時許見記者，屯門警區副指揮官黃浩瀚（左）、新界北總區刑事部高級警司鍾麗詒（中）、及新界北總區衝鋒隊警司李漢民，向傳媒簡報案情。黎志偉攝
03:12
屯門開槍｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影響 開槍絕對符合守則
突發
10小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
17小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
2026-01-15 09:00 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
12小時前
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
12小時前
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
新股IPO｜新股申購人數大增至47萬 網傳「猴子軍團」違規湧港入飛 證監稱券商必須確保資料準確
股市
4小時前