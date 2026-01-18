爆老公出軌︱河南妻被「罰」公開道歉15日 偷食夫被黨紀及停職

河南有已婚男子出軌5年，被妻子將偷食證據在網上公開。男子事後以侵害名譽為由反告妻子勝訴，法官判被告公開道歉15天，目前正每日以反諷式道歉，重覆將丈夫出軌細節「攞正牌」在網上公開。法官獲網民大讚神助攻，讓被告對原告凌遲式「道歉」。事件在網上發酵後，偷食夫的公司通布，已將男事主停職及接受黨紀處分。但正妻的行為也被質疑是二次侵權。

凌遲式15日公開道歉

綜合網上消息，河南女子牛娜娜，無意中發現丈夫高飛與其同事韓潤婚外情5年，於是將高飛出軌的證據在網上公開。

高飛之後，以牛娜娜侵犯名譽權起訴。法院認定牛娜娜的公開指責構成侵權行為，判決她要連續15天在抖音等平台，向高飛發佈道歉聲明，法官指，在「公共平台辱罵他人『違法』」，但暗示執行方式可以靈活。

被判敗訴的牛娜娜，於是在13日起，每日更新一次短片，公開向丈夫高飛道歉。首天的道歉短片，牛娜娜向高飛表示不應曝光他與韓潤「婚內出軌五年的事實」，但同時附上高飛給小三的消費記錄截圖。

網民扮監察催谷熱度

有網民批評牛娜娜首天道歉不夠具體，欠缺誠意。牛娜娜於是在翌日的道歉中，詳細說明高飛是「河南省義馬市耿村煤礦機電一隊」，小三是已婚同事韓潤，指高飛「滿足職工物質與生理需求」，每日更新和步步深入的暗諷式道歉，引爆網上熱議。



網民紛紛以「監督道歉」之名，煽風點火，既要求牛娜娜逐日增加高飛出軌的細節，又提醒她要如何規避侮辱性字眼和敏感內容，防止引發新的侵權風波。甚至有自稱律師的網民提醒，牛娜娜的道歉短片，要置頂保留15日，否則可能會被申請強制執行。

被質疑二次侵權

至於判牛娜娜敗訴要公開道歉15日的法官，則被網民大讚，指其法理情兼備，是被告懂法律的「神隊友」，利用判決幫助被告維權。

牛娜娜藉道歉反擊出軌夫的影片在網上造成巨大迴響，面對輿論壓力，高飛所在單位耿村煤礦在官方微信公眾號17日發布通報稱，已關注反映有關高飛的信息，單位成立工作專班。2025年12月5日，高飛被黨紀處分，現已對他停職調查並將按照調查結果處理。

不過，牛娜娜的反擊，也惹來外界質疑她是對高飛第二次侵權，有違法之嫌。