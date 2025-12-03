Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大婆殺到？︱廣東半裸男助短裙女高層攀窗逃 網民：肯定有故事︱有片

奇聞趣事
更新時間：21:25 2025-12-03 HKT
發佈時間：21:25 2025-12-03 HKT

廣東日前有高樓出現女子攀窗逃走的驚險情況。有民眾拍攝到，有高層單位1名半裸男子，協助1名女子由窗爬出，沿樓宇邊緣及水管爬落下一層，險象橫生，女子終在樓下住戶開窗協助，才返回安全地點。網民紛紛猜測，女子冒死逃走，可能與男子原配突襲捉姦有關。

拍窗向住戶求救

據網上流傳影片，事發於11月30日，廣東某屋苑高層，當晚有一名半裸上身的男子，在協助一名穿白色衣裙的女子，爬出窗外。

相關新聞：婚內出軌｜醫院副院長與眼科美女主任梳化「激戰」不雅片瘋傳 湖南衞健委：基本屬實

當女子全身離開單位，站在窗外牆緣後，男子即拉密窗簾返回單位內。

女子則手腳並用保持平衡，首先試圖直接攀到下一層，但在腳部懸空試位後，發現腿不夠長，無法踏到下層的牆緣，於是改為沿著剛爬出的單位外牆，橫向移動。

之後，女子「打橫行」至同層的外牆角落，扶著牆外的管道，滑落下一層，途中一度險些脫手跌出街。

女子在下一層成功站穩後，發現單位內有人即拍窗求救，最終在屋內的居民出手幫助下，成功被拉入屋，返回安全地方。

涉事影片，至發稿時未有警方回應。

網民則紛紛猜測，影片中女子不要命的爬出窗逃走，估計是與半裸男子正在單位偷情，但中途被大婆突襲檢查，女子才冒死攀出窗外躲避元配捉姦，「有這膽量還不敢面對他老婆？」、「原本3個人知道的事情 現在全往都知道了」、「完了 樓下要被偷家了」、「樓下要是沒拉進去的話 掉下去了她也完蛋了」、「這年頭偷情真是個技術活」。

 

 
 

