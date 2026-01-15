AI洗街？︱溫州清潔車避警察直射路人 網民：親眼見到你們的壞︱有片

浙江溫州早前有灑水車洗街時，遇見交通警察自覺停水避免弄濕對方，但有路人在旁時，洗街車卻繼續灑水，無視民眾會被濺得一身濕。相關車Cam片在網上熱傳，民眾紛紛斥責涉事司機雙重標準。當地政府指，已批評教育司機，累犯會罰款。

官方：會批評教育司機

網上日前熱傳一條拍於浙江溫州大門鎮的車Cam片，顯示在月初，當地一條公路上，中線有一輛灑水車正在洗馬路，期間，路邊有一名交通警察在處理交通事故，灑水車即停止了射水洗地，以免弄濕對方。

不過，灑水車駛過交警後，重新噴水洗路時，當車身右側出現一名路人，灑水車司機這回卻視若無睹，沒有停止噴水，令經過該路人時，水灑到對方身上。

車Cam片片主質疑，涉事的灑水車司機階級歧視，看到交警會避讓但普通民眾卻繼續灑水。影片在網上也惹來強烈反響，大量網民留言，批評司機「雙重標準」、「看人下菜」、「你們的壞我親眼看到」等。

大門鎮政府工作人員向華商報大風新聞表示，涉事的灑水車人員為外判公司管理，會核實事件，「一般就是批評教育，如果累犯就會進行罰款」。