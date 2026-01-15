貴妃「露點」︱出自雕塑大師潘鶴 代表作深圳《開荒牛》等

「貴妃裸體出浴」雕像是由已故廣州著名雕塑大師潘鶴於1989年創作，1991年安放於華清宮景區，由漢白玉雕刻而成，高約2米，表現的是白居易《長恨歌》中「春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂，侍兒扶起嬌無力，始是新承恩澤時」中的意境之美。

文革後創作裸體雕塑第一人

對於這座雕像，《收藏．拍賣》雜誌曾引述潘鶴說，這是文革後首創的裸體雕像，也是他得意之作，因為是打破了文革藝術禁錮的一次突破。他認為楊貴妃在華清池洗澡時穿着衣服不合理，後來他跟領導談了創作思想，最後成為文革後創作裸體雕塑的第一人。



潘鶴1925年生於廣州，少年來往於港澳、廣州生活學習，後考入華南人民文學藝術學院，曾任廣州美術學院終身教授、廣東省美術家協會名譽主席，被譽為當代中國雕塑教育改革的先行者。

潘鶴2020年去世，享年95歲。在70多年的藝術生涯中，潘鶴創作逾百座大型戶外雕塑，分布在海內外68個城市，代表作包括展示改革開放精神的深圳地標《開荒牛》、珠海香爐灣畔的石雕《珠海漁女》以及《廣州解放》紀念碑等，海外有日本長崎原爆點廣場《和平少女》等。