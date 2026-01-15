貴妃「露點」︱華清池35年雕像遭舉報不雅 官媒：扼殺創作活力

在西安臨潼華清池景區屹立35年的「貴妃半裸出浴」白玉雕像，近日被多名網民舉報不雅，引發激辯。景區稱，已把投訴反映上級部門，正等待處理結果。官媒《北京日報》發文指「動輒給藝術作品貼上『敗壞風氣』標籤，不僅扼殺藝術創作的活力，也會讓公共空間變得單調乏味」。《環球時報》前總編輯胡錫進大歎「時光倒轉」，質疑舉報者「還不如老胡當年那波年輕人思想開放嗎？」

設計獲政府審核認可

近日多名網友發帖稱，陝西西安5A級華清池景區內的「貴妃出浴」雕像因袒露上半身，存在「不雅觀」「敗壞社會風氣」等問題。相關帖子發布後，迅速引發數萬網友關注和熱議，部分網友認同上述觀點，認為雕像衣不蔽體，有損楊貴妃的古典形象。

湖北「經視直播」就此事聯繫華清池景區。工作人員回應稱，該雕像由著名雕塑家、廣州藝術學院教授潘鶴創作，於1991年正式安放於景區，其設計方案當年已通過地方政府文化機構的審核認可，創作初衷是為烘托華清池作為皇家園林的歷史氛圍。

工作人員續稱，裸體雕像創作在中國有着悠久歷史。漢代的壁畫、碑刻、銅鏡等文物中，便廣泛存在裸體形象；近代發現的莫高窟文物里，也不乏女性半裸、全裸的雕塑與壁畫形象。他說，景區已接到市民的相關反映，並向上級部門報備，正在等待處理結果。

「這尊貴妃雕像，已安然矗立30餘年。30年前，它順利通過審核，成為景區歷史文化敘事的一部分。30年後，它卻成了『問題』。」北京日報發文指雕像沒有變，「變的是我們身處其間的『審美認知』」，反映出部分人對公共藝術的接受度有待提升。

報備上級待處理

胡錫進在微博發文說，今天一些人嫌這個「貴妃出浴」雕像不雅，「真是讓老胡這個經歷了社會開放全過程的『過來人』有時光倒轉之感」。對於有媒體報道這件事時，專門把雕像的胸部打了馬賽克，「輿論場存在這樣的氛圍和壓力，也讓老胡唏噓。」他誠懇希望西安市堅決頂住輿論場的這波質疑，「這樣的堅持是對從雕像立起來後過去35年改革開放的一份認同和敬意」。

此前，內地傳媒還報道遼寧大連一間商場近日將擺放了10年的瑪麗蓮·夢露經典捂裙雕塑撤走。部分網友支持拆除，認為展示女性裙底造型不妥，影響社會風氣；但商場強調拆走雕像僅基於規劃需求，未涉及爭議。

