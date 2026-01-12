Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大連8米高夢露雕像入駐十年被撤 網友：確實容易嚇到小朋友

奇聞趣事
更新時間：15:26 2026-01-12 HKT
發佈時間：15:26 2026-01-12 HKT

11日晚，有網友在小紅書上表示，坐落於遼寧大連中央大道旅遊文化購物中心10多年的8米高瑪麗蓮夢露雕像已被拆除。商場工作人員12日回應表示：「確實不在了，我也是今天上班才知道，是集團整體的決策，有新的規劃。」

採《七年之癢》經典造型

公開資料顯示，該商場於2017年7月開業，2016年施工時該雕塑已入駐，高8米，造型取自瑪麗蓮·夢露在影片《七年之癢》中的經典造型，引進自美國原版夢露雕塑，擁有相關版權。

內地極目新聞報道，關於此尊8米高雕像拆除，網友意見不一。有人認為，這麼大的雕像擺在商場的中央有點突兀，還容易嚇到小朋友，任遊客從裙底走過仰望偷窺，也不能起到傳遞良好文化價值的效果。

也有網友認為，這個是夢露的世界經典造型，雕像也已經存在10多年了，體現了大連開放包容的文化態度，成為地標打卡點，承載了多少逛吃打卡回憶，沒有必要因為少數人的投訴就拆掉。

 

