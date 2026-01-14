Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭十六｜3000萬粉絲網紅逃稅¥216萬 多平台賬號被禁言 名下4公司已註銷

更新時間：20:59 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:58 2026-01-14 HKT

抖音網紅彭煊之（網名「彭十六elf」）賬號擁超3000萬粉絲，此前被重慶市稅務局指其納稅申報數據存在異常。新華社引述國家稅務總局消息報道，網絡主播彭煊之少繳個人所得稅216.32萬元（人民幣，下同），被稅務部門追繳稅費款、加收滯納金並處罰款，共計415.05萬元。

「彭十六」多個平台賬號已被禁言，據天眼查APP，其名下四家公司均已註銷，據三方平台，其1分鐘視頻報價為50萬元。

內媒報道指，網絡主播彭煊之，於2021年至2023年期間，從事短視頻創作、接拍商務廣告等經營活動，通過隱匿收入、進行虛假申報等方式，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計216.32萬元。稅務部門依法對其作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計415.05萬元的處罰決定。目前，涉案稅費款、滯納金及罰款均已追繳入庫。

此外，經查，網絡主播楊遂娃，於2022年至2024年期間在網絡平台直播帶貨取得佣金收入，通過隱匿收入、進行虛假申報等方式，少繳增值稅、個人所得稅等稅費101.64萬元。稅務部門依法對其作出追繳稅費款、加收滯納金並處罰款共計181.40萬元的處罰決定。目前，涉案稅費款、滯納金及罰款均已追繳入庫。

