湖南狼醫強姦兩未滿14歲幼女 再審被判8年

1月14日，湖南省永州市中級人民法院發布消息，劉胄贇強姦案再審宣判：判決撤銷該院原二審刑事附帶民事判決，維持原一審對被告人劉胄贇以強姦罪判處有期徒刑八年的刑事附帶民事判決。

推翻二審維持一審結果

該院再審認為，劉胄贇強姦犯罪事實清楚，證據確實、充分。劉胄贇姦淫不滿十四歲的幼女二人，對其中一人姦淫多次，應以強姦罪從重處罰。原一審判決以強姦罪判處劉胄贇有期徒刑八年適當，原二審判決改判有期徒刑六年不當，故依法予以糾正。

綜合內媒報道，劉某贇生於1992年，是永州市藍山縣某鎮衛生院的內科醫生。2023年10月，因涉嫌強姦罪被江華縣公安局刑事拘留，此後被提起公訴。

據檢察機關指控，2023年8月，劉某贇與女孩來某某（2009年10月出生）在網上認識。當年9月21日，劉某贇駕車從藍山縣來到江華縣，在當地某酒店與來某某發生了性關係。此外，2022年1月，劉某贇與女孩廖某某（2010年2月出生）在網上結識為網友。當年8月和次年6月，劉某贇與廖某某在永州市冷水灘區某酒店先後發生三次性關係。

江華縣法院一審認為，公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分；被告人劉某贇姦淫兩名未滿14歲幼女，其行為構成強姦罪。

2024年8月，江華縣法院一審判處劉胄贇有期徒刑八年，賠償來某某醫療費等損失286.24元（人民幣）。一審宣判後，劉某贇提出上訴。

永州市中級法院二審認為，原判認定事實清楚，定罪準確，但量刑不當。劉某贇在犯罪過程中未使用暴力、威脅等惡劣手段，亦未造成嚴重後果，對其量刑偏重。2025年7月24日，永州中院作出二審判決，維持一審定罪和附帶民事判決，但改判劉某贇有期徒刑六年。