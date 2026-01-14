西安華清池「35歲」貴妃雕像 突被指裸胸露點不雅

繼遼寧大連有商場，突然將設置逾10年的性感女神瑪麗蓮夢雕像拆除後，完工已35年，放於陝西西安名景點華清池的一個「貴妃出浴」雕像，也被指裸露上半身「不雅」、「敗壞社會風氣」，引起網民激辯。

廣藝院教授潘鶴創作

據經視直播報道，內地近日有網民發帖，指華清池外一個「貴妃出浴」雕像，裸露上半身，明顯看到乳房形狀及乳頭，在公眾地方出現甚為不雅，存在「敗壞社會風氣」問題。

相關帖子發佈後，迅速引發數萬網友關注和熱議，部分網友認同上述觀點，認為雕像衣不蔽體，有損楊貴妃的古典形象。另一派網民則認為，雕像是藝術品，沒有低俗賣弄色情。

經視直播以遊客身份13日向聯絡華清池景區，工作人員指，涉事雕像由著名雕塑家、廣州藝術學院教授潘鶴創作，於1991年正式安放景區，其設計方案當年已通過地方政府文化機構的稽核認可，創作初衷是為烘托華清池作為皇家園林的歷史氛圍。

對方又解釋，裸體雕像創作在中國有悠久歷史。漢代的壁畫、碑刻、銅鏡等文物中，便廣泛存在裸體形象；近代發現的莫高窟文物裡，也不乏女性半裸、全裸的雕塑與壁畫形象，這些均是特定歷史時期的風尚體現。

工作人員透露，景區此前已接到市民針對該雕塑的相關反映，並已將情況向上級部門報備，目前正在等待處理結果。