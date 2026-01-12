中紀委全會召開 習近平：反腐敗鬥爭輸不起也決不能輸

中國共產黨第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議12日在北京召開，中共總書記習近平發表講話，指腐敗是「黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石」，「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭」，要保持高壓態勢不動搖，有腐必反。

去年，內地有65名中管幹部（通常為副部級或以上）被通報落馬，人數創新高，而且未計多名受查軍方將領。

習近平強調要保持反腐敗高壓態勢，半步不讓。新華社

習近平指出，2025年，中央深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，「取得顯著成效」。強化政治監督，深化政治巡視，有力保障中央重大決策部署貫徹落實。

他表示，把權力關進制度籠子，既要不斷完善制度規定，使制度密而不繁、有效管用，又要著力提高制度執行力，增強剛性約束。要堅持法規制度面前人人平等、遵守法規制度沒有特權、執行法規制度沒有例外，確保制度規定真正成為帶電的高壓線。

他強調，當前，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。要保持高壓態勢不動搖，有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。