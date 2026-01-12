跨境詐騙︱泰國拘10疑犯包括2中國主謀 涉以香港ATM機洗錢 ¥132萬

泰國警方與國際刑警合作，搗破一個跨境詐騙洗錢集團，拘捕8名泰籍疑犯及2名中國籍主犯。不法分子會到香港在ATM機提取現金，洗淨約¥132萬贓款。

蝕高額匯價圖避查

據「泰國之眼」報道，泰國反網絡詐騙中心與國際刑警10日聯合行動，搗毀上述的犯罪組織。



經查，該組織於去年12月僅用一個月時間，通過29個「洗錢騾子帳戶」向香港發起82筆提款操作，涉案贓款近600萬泰銖（約人民幣132萬，港幣149萬）。

據悉，不法分子的犯罪手法極具隱蔽性：先以虛假資訊誘騙受害者轉賬至指定帳戶，再僱傭被稱為「飛馬」的泰國籍人員，持具有國際取款功能的泰國銀行卡赴港，在ATM機提取贓款。

為規避追蹤，不法分子甘願承擔高額國際取款手續費與匯率差價，妄圖借境外取款切斷資金溯源鏈條。

此外，警方在偵查中發現，該犯罪組織的詐騙中心原活動軌跡暴露後，已將新行動基地轉移至柬埔寨班春棉泰省馬萊市（距波貝約50公里），持續從事違法犯罪活動。

此次拘捕行動，警方通過跨境資訊共享、線索深挖及證據固定，成功簽發逮捕令，最終將10名涉案人員全部抓獲歸案。根據泰國《反洗錢法》相關規定，洗錢行為最高可面臨1-10年監禁及5萬至50萬泰銖罰款（或兩者並罰）。

目前，涉案人員已被警方依法告知指控內容及法律權利，案件正處於進一步司法審理階段。